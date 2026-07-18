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NEET UG Result: देवघर की बेटी नेहा कुमारी ने क्रैक किया नीट, गांव में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई से हासिल की सफलता

देवघर की बेटी नेहा कुमारी ने NEET यूजी परीक्षा में सफलता हासिल की है. उन्होंने ऑल इंडिया 41,223 रैंक हासिल किया है.

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नेहा कुमारी के साथ उसके परिजन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 2:33 PM IST

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देवघर: कहते हैं कि यदि इरादे बुलंद हो तो मेहनत मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बना देती है. इस कहावत को सच कर दिखाया है देवघर जिले के सारठ प्रखंड के खाखरा गांव की रहने वाली नेहा कुमारी ने. सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद नेहा ने गांव में रहकर केवल ऑनलाइन पढ़ाई और कड़ी मेहनत के दम पर NEET-2026 परीक्षा में ऑल इंडिया 41,223वीं रैंक हासिल की है.

उनकी इस सफलता से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव और जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है. इस वर्ष NEET परीक्षा को कठिन माना जा रहा है और सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम रही. ऐसे में नेहा की सफलता और भी खास बन जाती है. परीक्षा परिणाम आने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है.

जानकारी देती नीट परीक्षा में सफल छात्रा और उसके परिजन (ETV BHARAT)

14 घंटे की पढ़ाई के बाद मिला परिणाम

नेहा बताती हैं कि इस सफलता से ज्यादा उन्हें अपने माता-पिता के चेहरे पर खुशी देखकर संतोष मिला. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन माता-पिता ने कभी भी संसाधनों की कमी को उनकी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया. उन्होंने गांव में रहकर प्रतिदिन करीब छह घंटे ऑनलाइन क्लास और छह से सात घंटे सेल्फ स्टडी की. लगातार 13 से 14 घंटे की पढ़ाई का ही परिणाम है कि आज वह इस मुकाम तक पहुंच सकी है.

Neha Kumari from Deoghar cracked NEET UG result 2026
नेहा कुमारी (ETV BHARAT)

बेटी को पढ़ाने के लिए खेती के साथ नौकरी भी करते थे: पिता

नेहा के पिता मृत्युंजय सिंह किसान हैं. उन्होंने बताया कि खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होने के कारण बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने निजी नौकरी भी की, जहां से उन्हें आठ से नौ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था. इसी आय से हर महीने सात से आठ हजार रुपये ऑनलाइन कोचिंग पर खर्च किए जाते थे, जबकि परिवार का खर्च खेती की आय से चलता था. उन्होंने कहा कि लोगों ने अक्सर ताना दिया कि बेटी की पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाज की बातों को नजरअंदाज कर अपनी बेटी के सपनों को प्राथमिकता दी.

मां मुन्नी देवी ने बताया कि उन्होंने कभी भी नेहा पर घर के काम का दबाव नहीं डाला. उनका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर रहा. समाज के तानों के बावजूद उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी एक दिन परिवार और समाज का नाम जरूर रोशन करेगी.

वहीं, नेहा के चाचा ने कहा कि उनकी सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो संसाधनों की कमी को अपनी असफलता का कारण मानते हैं. नेहा ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए सुविधाओं से ज्यादा जरूरी मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत होती है. अब नेहा मेडिकल काउंसलिंग की तैयारी में जुटी हैं. उन्हें उम्मीद है कि बेहतर मेडिकल कॉलेज मिलेगा. भविष्य में वह न्यूरोसर्जन बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं.

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