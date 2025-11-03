ETV Bharat / state

सीए परीक्षा में जयपुर का जलवा, इंटरमीडिएट में नेहा बनीं ऑल इंडिया टॉपर, फाइनल में दो होनहारों ने मारी बाजी

जयपुर के छात्रों ने सीए परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की. आर्यन अग्रवाल और गगन खंडेलवाल ने फाइनल में टॉप-50 में स्थान बनाया.

CA Intermediate Exam 2025
सीए के होनहार स्टूडेंट (Etv Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (ICAI) की ओर से आयोजित सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम सोमवार को जारी हुए. इस परिणाम में जयपुर के होनहारों ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा. फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन, तीनों स्तरों पर जयपुर के छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया.

नेहा खानवानी बनीं देश की टॉपर: सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में जयपुर की नेहा खानवानी ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया. अपनी सफलता पर उन्होंने कहा कि पेपर अच्छे गए थे, सोचा था रैंक आएगी, लेकिन ऑल इंडिया टॉप करेंगी, यह नहीं सोचा था. नेहा ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, पूरा सिलेबस कवर करना, आईसीएआई मॉड्यूल की पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट को ही अपना मंत्र बनाया.

आर्यन अग्रवाल और नेहा खानवानी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: CA Final Result : बकुल ने हासिल किया ऑल इंडिया 3rd रैंक, पिता मंडी में करते हैं काम

उन्होंने बताया कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग भी बढ़ रहा है. क्लास में एआई टूल्स पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है. इंटरमीडिएट तक वे इसे पूरी तरह नहीं समझ पाई थीं, लेकिन अब आने वाले समय में इसे जरूर अपनाएंगी. नेहा ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई और छह महीने तक किसी भी पारिवारिक समारोह में हिस्सा नहीं लिया. थकान दूर करने के लिए कभी फिल्म देख लेती थीं या वॉक कर लेती थीं, लेकिन अपनी पढ़ाई की दिनचर्या कभी नहीं तोड़ी. अब उनका लक्ष्य फाइनल परीक्षा में भी टॉप स्कोर करना है.

खुद को कमरे तक सीमित रखा: जयपुर के विद्याधर नगर निवासी आर्यन अग्रवाल ने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया 33वीं रैंक हासिल की. वहीं गगन खंडेलवाल ने 38वीं रैंक प्राप्त कर टॉप-50 में जगह बनाई. आर्यन ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सफर आसान नहीं होता. इस कोर्स में उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन जो डटा रहता है, वही सफलता पाता है. उन्होंने कहा कि उनके और परिवार के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है. फिलहाल वे आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आगे चलकर देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. आर्यन ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने लगातार छह महीने तक खुद को एक कमरे तक सीमित रखा. वे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और केवल भोजन के समय ही बाहर निकले. सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सीमित किया. मन को हल्का करने के लिए कभी-कभी छत पर टहल लेते थे या माता—पिता से बात कर लेते थे. उनकी बड़ी बहन भी पिछले साल सीए बनी थीं और ऑल इंडिया 42वीं रैंक लाई थीं. उन्होंने ही आर्यन को लगातार प्रेरित किया.

फाउंडेशन में भी जयपुर की बेटियों का दबदबा: सीए फाउंडेशन परीक्षा में राशि पाहुजा ने ऑल इंडिया 10वीं और भूमिका अग्रवाल ने 11वीं रैंक हासिल की. दोनों ने कहा कि नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है.

TAGGED:

JAIPUR GIRL TOPPER IN CA
CA FINAL EXAMS RESULT
FOUNDATION COURSE
CA INTERMEDIATE EXAM 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.