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DM का सख्त रुख: जिला अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही पर डॉक्टरों को अल्टीमेटम

जिला अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही पर DM ने डॉक्टरों को अल्टीमेटम ( Photo Credit; ETV Bharat )