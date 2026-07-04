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DM का सख्त रुख: जिला अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही पर डॉक्टरों को अल्टीमेटम

DM ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, लापरवाही मिलने पर लगाई फटकार

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जिला अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही पर DM ने डॉक्टरों को अल्टीमेटम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:59 PM IST

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मेरठ: जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने शनिवार को प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, फार्मेसी, किचन और दवा काउंटरों की बारीकी से जांच की. साथ ही डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और फार्मासिस्ट को निर्देश दिए कि अस्पताल में केवल वही दवाएं रखी जाएं, जिनकी एक्सपायरी डेट कम से कम आगामी 6 महीने से अधिक की हो.

DM का सख्त रुख: जिला अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही पर डॉक्टरों को अल्टीमेटम (Video Credit; ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने डॉक्टरों से कहा कि ​मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाएं न लिखी जाएं. अस्पताल में जो भी दवाएं उपलब्ध हैं, उन्हीं का उपयुक्त विकल्प मरीजों को दिया जाए. सरकारी दवाओं का लाभ हर गरीब मरीज तक पहुंचना चाहिए.

वहीं, दस्तावेजों में मिली लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी भी जताई. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी रजिस्टरों को नियमित रूप से अपडेट रखा जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

​डीएम डॉ. वीके सिंह ने वार्डों में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से बात की और अस्पताल से मिल रही सुविधाओं और डॉक्टरों के व्यवहार का फीडबैक लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही पौष्टिक भोजन दिया जाए. साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए.

​जिलाधिकारी ने अधिकारियों और डॉक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि जिला अस्पतालों में आने वाले हर एक मरीज को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए. जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा गया, जिनमें कुछ गंभीर कमियां पाई गईं, जिनके सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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