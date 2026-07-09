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लातेहार में कभी भी हो सकता है हादसा, फायर सेफ्टी को लेकर बरती जा रही है भारी लापरवाही

लातेहार में कई जगहों के लिए आग से सुरक्षा संबंधी NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं लिए गए हैं.

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लातेहार का अग्निशमन विभाग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 5:42 PM IST

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लातेहारः देश के अलग-अलग हिस्सों से आगजनी की घटनाएं और उससे हुए नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं. इसके बावजूद लातेहार जिले में फायर सेफ्टी को लेकर अभी भी भारी लापरवाही देखी जा रही है. जिले के सरकारी कार्यालय को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश होटल, स्कूल और अस्पताल में फायर सेफ्टी के प्रति भारी उदासीनता है. सबसे गंभीर बात तो यह है कि लातेहार जिले में स्थित झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में भी संचालित होटल और स्कूलों में फायर सेफ्टी के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

फायर सेफ्टी को लेकर खानापूर्ति की गई

दरअसल लातेहार जिले में फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता की भारी कमी है. निजी स्कूल, होटल, अस्पताल, हॉस्टल समेत अन्य महत्वपूर्ण भवनों में भी फायर सेफ्टी की भारी कमी है. यदि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को छोड़ दिया जाए तो अन्य भवन में फायर सेफ्टी को लेकर ना तो अग्निशमन विभाग से एनओसी ली गई है और ना ही वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं. हालांकि कुछ होटल, अस्पताल और स्कूलों में एक दो अग्निशमन सिलेंडर लगाकर फायर सेफ्टी की खानापूर्ति की गई है.

जानकारी देते जिला अग्निशमन पदाधिकारी (Etv Bharat)

कई जगह फायर सेफ्टी से संबंधित एनओसी नहीं ली गई

फायर सेफ्टी को लेकर जिला अग्निशमन विभाग द्वारा जब विभिन्न होटलों, स्कूलों, हॉस्टलों और अस्पतालों की जांच की गई तो पाया गया कि अधिकांश जगहों में फायर सेफ्टी नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी भूपाल कुमार दास ने बताया कि जिले के अधिकांश होटल, स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल आदि स्थानों में फायर सेफ्टी से संबंधित विभागीय एनओसी नहीं ली गई जो अत्यंत गंभीर मामला है.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में भी फायर सेफ्टी नदारद

जिला अग्निशमन पदाधिकारी भूपाल कुमार दास ने बताया कि नेतरहाट जैसे पर्यटन स्थल में स्थित अधिकांश होटल में अब तक फायर सेफ्टी से संबंधित एनओसी नहीं ली गई है. जबकि यहां कई ऐसे होटल हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आकर रुकते हैं. उन्होंने कहा कि यहां स्कूलों में भी फायर सेफ्टी के उपाय नहीं किए गए हैं जो एक गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि गत दिनों उन्होंने लगभग 87 विभिन्न संस्थाओं की जांच की थी, जिनमें अधिकांश फायर सेफ्टी के बिना संचालित किया जा रहे थे. इसकी रिपोर्ट भी की गई है.

ऑनलाइन दिया जाता है आवेदन

जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि फायर सेफ्टी के एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. आवेदन करने के बाद संबंधित भवन का सर्वे किया जाता है और उसके अनुरूप फायर सेफ्टी उपकरण लगाए जाते हैं. उपकरण लगने के बाद उपकरणों की जांच की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर विभाग द्वारा संबंधित भवन को फायर सेफ्टी का एनओसी दे दी जाती है. इससे भवन में आगजनी की घटना होने पर काफी हद तक तत्काल आग पर काबू पा लिया जा सकता है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने अपील की है कि स्कूल, होटल, अस्पताल और हॉस्टल आदि संचालित करने वाले लोग अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक रहें और अपने संस्थान में आवश्यकता अनुसार फायर सेफ्टी उपकरण भी रखें.

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