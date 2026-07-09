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लातेहार में कभी भी हो सकता है हादसा, फायर सेफ्टी को लेकर बरती जा रही है भारी लापरवाही

लातेहारः देश के अलग-अलग हिस्सों से आगजनी की घटनाएं और उससे हुए नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं. इसके बावजूद लातेहार जिले में फायर सेफ्टी को लेकर अभी भी भारी लापरवाही देखी जा रही है. जिले के सरकारी कार्यालय को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश होटल, स्कूल और अस्पताल में फायर सेफ्टी के प्रति भारी उदासीनता है. सबसे गंभीर बात तो यह है कि लातेहार जिले में स्थित झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में भी संचालित होटल और स्कूलों में फायर सेफ्टी के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

फायर सेफ्टी को लेकर खानापूर्ति की गई

दरअसल लातेहार जिले में फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता की भारी कमी है. निजी स्कूल, होटल, अस्पताल, हॉस्टल समेत अन्य महत्वपूर्ण भवनों में भी फायर सेफ्टी की भारी कमी है. यदि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को छोड़ दिया जाए तो अन्य भवन में फायर सेफ्टी को लेकर ना तो अग्निशमन विभाग से एनओसी ली गई है और ना ही वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं. हालांकि कुछ होटल, अस्पताल और स्कूलों में एक दो अग्निशमन सिलेंडर लगाकर फायर सेफ्टी की खानापूर्ति की गई है.

जानकारी देते जिला अग्निशमन पदाधिकारी (Etv Bharat)

कई जगह फायर सेफ्टी से संबंधित एनओसी नहीं ली गई

फायर सेफ्टी को लेकर जिला अग्निशमन विभाग द्वारा जब विभिन्न होटलों, स्कूलों, हॉस्टलों और अस्पतालों की जांच की गई तो पाया गया कि अधिकांश जगहों में फायर सेफ्टी नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी भूपाल कुमार दास ने बताया कि जिले के अधिकांश होटल, स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल आदि स्थानों में फायर सेफ्टी से संबंधित विभागीय एनओसी नहीं ली गई जो अत्यंत गंभीर मामला है.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में भी फायर सेफ्टी नदारद