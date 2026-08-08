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DTC कर्मचारियों के PF फंड में भारी लापरवाही, CAG रिपोर्ट में करोड़ों के ब्याज नुकसान का खुलासा

DTC कर्मचारियों के PF फंड में लापरवाही को लेकर विधानसभा में चर्चा ( ETV Bharat )

सीएजी की जांच में सामने आया कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के पास मार्च 2023 तक कुल 31,436 डीटीसी कर्मचारी पंजीकृत थे. इस अवधि तक ट्रस्ट के पास कुल 1,321.08 करोड़ रुपये का निवेश विभिन्न केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉन्ड, स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट व म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजनाओं में था. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार) की मई 2015 की अधिसूचना व कर्मचारी भविष्य निधि कानून (1952) के तहत प्रावधान है कि कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान को 15 दिनों के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को स्थानांतरित कर दो सप्ताह के भीतर सरप्लस राशि का निवेश कर दिया जाना चाहिए. लेकिन डीटीसी पीएफ ट्रस्ट ने इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के पटल पर पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ट्रस्ट की भी गंभीर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है. रिपोर्ट के अनुसार सरप्लस (अतिरिक्त) फंड को समय पर निवेश न करने के कारण डीटीसी पीएफ ट्रस्ट को लगभग 5.50 करोड़ रुपये के ब्याज का सीधा नुकसान हुआ. ये लापरवाही अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के दौरान बढ़ती रही, जिससे हजारों कर्मचारियों के गाढ़े पसीने की कमाई के सही प्रतिफल पर असर पड़ा.

ऑडिट में पाया गया कि ट्रस्ट कर्मचारियों के अंशदान को जमा करने व रोजमर्रा के भुगतानों के लिए कैनरा बैंक का प्राथमिक खाता इस्तेमाल करता था, जबकि एक्सिस बैंक का खाता निवेश के उद्देश्य से रखा गया था. समीक्षा अवधि (अप्रैल 2020 से मार्च 2023) के दौरान, एक्सिस बैंक के निवेश खाते में 1,979.73 करोड़ रुपये की कुल संचयी राशि एक महीने से अधिक समय तक बिना किसी निवेश के यूं ही कम ब्याज पर पड़ी रही. यदि इस राशि का श्रम मंत्रालय के नियमानुसार समय पर निवेश किया गया होता, तो ट्रस्ट को 5.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता.

ट्रस्ट की दलील को सीएजी ने किया खारिज

जब ऑडिट टीम ने इस संबंध में सवाल उठाया तो मई 2024 में डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट ने सफाई दी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम भुगतान और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के निपटारे के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी (नकद राशि) बनाए रखना आवश्यक था.हालांकि, सीएजी ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि ट्रस्ट के अनिवार्य खर्चों का औसतन मासिक हस्तांतरण मात्र 8.72 करोड़ रुपये था, जिसे कैनरा बैंक खाते से आसानी से प्रबंधित किया जा रहा था. इसके अलावा ऑडिट ने लिक्विडिटी का आकलन करते समय चालू महीने के क्रेडिट को पहले ही अलग रखा था.

डीटीसी की बसें (ETV Bharat)

सीएजी की सख्त सिफारिश

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि डीटीसी पीएफ ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करना चाहिए और सरप्लस फंड के समयबद्ध निवेश की जवाबदेही तय करनी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों एवं हितधारकों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए श्रम मंत्रालय के 2015 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य किया जाए.

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