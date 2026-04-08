इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की गंभीर लापरवाही, छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर बिना स्टाफ भेजा अस्पताल
इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी.लेकिन अस्पताल पहुंचाने के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 7:11 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही :छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने दवाईयों की ओव्हरडोज ले ली. बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की छात्रा बुधवार सुबह छात्रावास बाथरूम के पास अचेत अवस्था में मिली थी. जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया.
छात्रा की हालत हुई गंभीर
घटना की जानकारी मिलते ही अन्य छात्राओं ने उसे हॉस्टल स्टाफ की मदद से यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. हालत गंभीर होने पर छात्रा को तत्काल जिला अस्पताल गौरेला पेंड्रा मरवाही रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की स्थिति अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है.
मेडिकल स्टाफ नहीं था एंबुलेंस में मौजूद
इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन उसके साथ कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं था. एम्बुलेंस चालक छात्रा को अस्पताल छोड़कर चला गया, जबकि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी दो सहेलियों ने की. वहीं दोनों छात्राएं उसे अस्पताल लेकर पहुंचीं और इलाज भी करवा रही हैं.
इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की छात्रा को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में लाया गया था. उपचार के बाद छात्रा की हालत स्थिर है.फिलहाल छात्रा मेडिकल निगरानी में है- डॉ देवेन्द्र पैकरा, सिविल सर्जन,जिला अस्पताल
इस लापरवाही को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गंभीर स्थिति में मरीज के साथ मेडिकल स्टाफ का होना बेहद जरूरी माना जाता है.
प्राथमिक जानकारी के अनुसार छात्रा ने दवा की ओवरडोज लेने का कारण सीने में दर्द बताया है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. सिविल सर्जन डॉ. देवेंद्र पैकरा के अनुसार छात्रा को समय पर उपचार मिल गया, जिससे उसकी हालत में सुधार है और फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है.
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