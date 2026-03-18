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टोरी की प्राकृतिक जलस्रोत की उपेक्षा और कोल्ड स्टोरेज का मामला सदन में उठा, सरकार का ये जवाब

झारखंड बजट सत्र में विधायक सरयू राय और विधायक जयराम महतो ने दो अलग-अलग महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं.

Jharkhand Budget Session
विधायक सरयू राय. (फोटो-सौ. जेवीएसटीवी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 2:45 PM IST

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रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक सरयू राय ने टोरी रेलवे स्टेशन, चंदवा के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलस्रोत का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने बताया कि साइडिंग के पास स्थित भूगर्भीय जलस्रोत से 24 घंटे स्वच्छ जल का प्रवाह होता है, जो करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित जगराहा डैम में जाकर जमा होता है.

सरयू राय ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि जगराहा डैम गंदगी और उपेक्षा का शिकार हो चुका है. उन्होंने मांग की कि इस डैम की साफ-सफाई कर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, ताकि यह क्षेत्र के लिए एक उपयोगी जलस्रोत और आकर्षण का केंद्र बन सके.

पूरे मामले की समीक्षा का मंत्री ने दिलाया भरोसा

इस पर जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि विभाग केवल 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार करता है. उन्होंने कहा कि जगराहा डैम एक राजा का निजी तालाब है और यह शहरी क्षेत्र में स्थित निजी संपत्ति है, इसलिए इसका सौंदर्यीकरण सरकारी स्तर पर संभव नहीं है. हालांकि मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि जल संसाधन विभाग की ओर से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी.

किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा सवाल

विधायक जयराम महतो ने सवाल उठाया कि किसानों के अनुपात में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं हुआ है. इसकी वजह से किसान कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज में किसान द्वारा स्टोर फसलों पर बैंक ऋण भी प्राप्त नहीं हो पता है. उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की व्यवस्था का हवाला दिया.

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विधायक जयराम महतो. (फोटो-सौ. जेवीएसटीवी)

जवाब में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर हर विधानसभा क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना है. जहां तक भंडारित अनाज पर ऋण की बात है तो इसको पूरा करने में कई टेक्निकल दिक्कतें आती हैं. एक खास सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो यहां के वेयरहाउस को नहीं मिल पाता है. मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सरकार अपने स्तर से भी पहल करती है.

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