देवघर में बिजली विभाग का अजब कारनामा! बिना कनेक्शन के ही लगा दिया 20 हजार रुपये का जुर्माना
देवघर बिजली विभाग ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है. लोग विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.
Published : October 19, 2025 at 3:53 PM IST
देवघर: झारखंड के बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. मामला देवघर में सामने आया है. जिसमें एक शख्स पर लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है. लेकिन हैरानी की बात यह कि उक्त शख्स के घर बिजली का कनेक्शन है ही नहीं.
देवघर के सारवां प्रखंड का मामला
यह हैरतअंगेज मामला देवघर के सारवां प्रखंड की केंदुआटांड़ पंचायत के जियाखारा गांव का है. जहां एक गरीब किसान रंजीत यादव पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर न केवल बिजली विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करायी गई है, बल्कि लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है.
अब जरा सोचिए जिस घर में बिजली का मीटर नहीं, कनेक्शन नहीं, वहां बिजली की चोरी कैसे हो गई? यही सवाल रंजीत यादव विभाग के पदाधिकारियों से पूछते नजर आ रहे हैं. लेकिन बिजली विभाग के दफ्तर से उन्हें बार-बार वापस लौटा दिया जा रहा है.
जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल
रंजीत की पीड़ा सुनकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. इस संबंध में जिला पार्षद जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्णतः मनमानी है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.
मामले की जांच के लिए कमेटी गठित
वहीं, इस संबंध में मधुपुर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रोहित कुमार ने कहा कि मामला गलतफहमी का लग रहा है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में रंजीत यादव निर्दोष पाए जाते हैं तो संबंधित सहायक अभियंता को एफआईआर वापस लेनी होगी. जीएम स्तर से जांच कमेटी गठित कर दी गई है और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी.
बिजली विभाग के इस कारनामे की चर्चा जिले में काफी हो रही है. लोग बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है बिजली नहीं आई, पर विभाग ने बिजली चोरी का जुर्माना लगा दिया. अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.
