देवघर में बिजली विभाग का अजब कारनामा! बिना कनेक्शन के ही लगा दिया 20 हजार रुपये का जुर्माना

देवघर: झारखंड के बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. मामला देवघर में सामने आया है. जिसमें एक शख्स पर लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है. लेकिन हैरानी की बात यह कि उक्त शख्स के घर बिजली का कनेक्शन है ही नहीं.

देवघर के सारवां प्रखंड का मामला

यह हैरतअंगेज मामला देवघर के सारवां प्रखंड की केंदुआटांड़ पंचायत के जियाखारा गांव का है. जहां एक गरीब किसान रंजीत यादव पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर न केवल बिजली विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करायी गई है, बल्कि लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है.

जानकारी देता भुक्तभोगी किसान और ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अब जरा सोचिए जिस घर में बिजली का मीटर नहीं, कनेक्शन नहीं, वहां बिजली की चोरी कैसे हो गई? यही सवाल रंजीत यादव विभाग के पदाधिकारियों से पूछते नजर आ रहे हैं. लेकिन बिजली विभाग के दफ्तर से उन्हें बार-बार वापस लौटा दिया जा रहा है.

जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल

रंजीत की पीड़ा सुनकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. इस संबंध में जिला पार्षद जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्णतः मनमानी है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.