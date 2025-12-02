ETV Bharat / state

अधिकारियों की लापरवाही से लटका 50 हजार शिक्षकों का चयनित वेतनमान और प्रोन्नति

अधिकारियों ने 10 वर्ष की सेवा के बाद भी चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया. चयनित वेतनमान और प्रोन्नति जनवरी 2025 से देना था.

शिक्षा विभाग की लापरवाही
शिक्षा विभाग की लापरवाही (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 2:03 PM IST

लखनऊ : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही से प्रदेश के 25 जिलों के प्राथमिक शिक्षकों का चयनित वेतनमान अधर में लटका है. शिक्षा महानिदेशक के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अधिकारियों ने 10 वर्ष पूरे होने के बाद भी चयन वेतन स्वीकृत नहीं किया है. जिसके कारण करीब 50 हजार शिक्षकों का वेतन प्रक्रिया अधूरी पड़ी है. इसे लेकर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने कड़ी नाराजगी जताई है.


बेसिक शिक्षा विभाग का नियम.
बेसिक शिक्षा विभाग का नियम. (Photo Credit : ETV Bharat)
बेसिक शिक्षा विभाग का कारनामा.
बेसिक शिक्षा विभाग का कारनामा. (Photo Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय के अनुसार प्राथमिक शिक्षा विभाग में करीब 72 हजार व जूनियर स्कूलों में भर्ती हुए 29 हजार विज्ञान, गणित शिक्षकों के 10 वर्ष सितंबर में पूरे हो चुके हैं, जिनका चयन वेतनमान देना है. निश्चित समय से दो माह बीत जाने के बाद भी चयन वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है. इसे लेकर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री तक ज्ञापन दिया जा चुका है. इसके बावजूद लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई.
बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)


ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी घोषित : 15 दिसंबर 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने मानव संपदा पोर्टल पर चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान के लिए आवेदन के ऑनलाइन मॉड्यूल का उद्घाटन किया था. इसी के साथ निर्देश जारी किए गए थे कि जनवरी 2025 से पोर्टल पर ही ऑनलाइन माध्यम से इसका लाभ प्रदान किया जाएगा. जिससे शिक्षकों को बिना किसी दौड़भाग के शीघ्र चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त हो सके.

