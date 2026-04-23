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ITI की बड़ी लापरवाही, पढ़ाई की जगह कराई जा रही थी मजदूरी, हादसे में छात्र ने गंवाई हाथ उंगलियां

ITI की बड़ी लापरवाही, हादसे में छात्र ने गंवाई हाथ उंगलियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पीड़ित छात्र पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि संस्थान परिसर में खराब पड़े बाथरूम की रिपेयरिंग का काम चल रहा था. प्रबंधन की ओर से छात्रों को पढ़ाई छोड़कर इस काम में मजदूर की तरह लगा दिया गया. काम के दौरान भारी सामान से लदी एक ट्रॉली अचानक छात्र के ऊपर गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि छात्र के हाथ की उंगलियां मौके पर ही कटकर अलग हो गईं.

बालोद: जिले के डौंडीलोहारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से संवेदनहीनता और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. संस्थान में छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के बजाय उनसे कथित तौर पर मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है. इसी दौरान हुए एक बड़े हादसे में एक छात्र के हाथ की उंगलियां कट गईं, जिससे उसका भविष्य दांव पर लग गया है.

पढ़ाई की जगह कराई जा रही थी मजदूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना 'मेसन' कोर्स के कराया जा रहा था निर्माण कार्य

हैरानी की बात यह है कि इस आईटीआई संस्थान में 'मेसन' (राजमिस्त्री) का कोई कोर्स ही संचालित नहीं है. इसके बावजूद छात्रों से निर्माण और मरम्मत के भारी काम कराए जा रहे थे. अन्य छात्रों ने भी नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संस्थान में अक्सर उनसे पढ़ाई के बजाय मजदूरी कराई जाती है, जिसका विरोध करने पर उन्हें डराया जाता है.

प्राचार्य ने साधी चुप्पी

घटना के बाद घायल छात्र को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. हादसे की विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं. जब इस पूरे मामले में संस्थान के प्राचार्य आर. के. कुर्रे से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया.

विवादों में ITI

आपको बता दें कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बीते लगभग 6 महीने से विवादों में है. यहां पर शिक्षकों ने प्राचार्य पर मनमानी का आरोप पहले ही लगाया है और मंत्रालय स्तर तक इसकी शिकायत भी हो चुकी है. प्रबंधन और शिक्षकों के बीच बेहतर ताल-मेल नहीं होने की भी बात सामने आते रही है. शिक्षकों ने पहले ही इस तरह दबाव पूर्वक काम करने का आरोप लगाया था.