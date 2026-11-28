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बरेली से सफल ऑपरेशन कराके घर लौट रही थीं 85 साल की दादी, एंबुलेंस का फार्मासिस्ट बीच रास्ते में छोड़ गया, चली गई जान

एंबुलेंस के फार्मासिस्ट की जानलेवा लापरवाही ( Concept Image – ETV Bharat )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत खराब हाल है. बीते दिनों 108 एंबुलेंस में रात में ड्राइवर नहीं होने के कारण एक युवा व्यापारी को जान गंवानी पड़ी थी. अब निजी एंबुलेंस के फार्मासिस्ट की जानलेवा लापरवाही ने एक 85 वर्षीय वृद्धा की जान ले ली. दरअसल एंबुलेंस का फार्मासिस्ट बीच रास्ते में ही उतर कर घर चला गया.

ऑपरेशन के बाद घर लौट रही 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रास्ते में मौत: बरेली के मिलिट्री हॉस्पिटल में पित्ताशय के ऑपरेशन (Gallbladder operation) के बाद अपने पैतृक गांव लौट रही 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रास्ते में ही मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद परिजनों ने एंबुलेंस में तैनात फार्मासिस्ट पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. मृतका के परिजनों का कहना है कि मरीज को घर तक सुरक्षित पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और समय पर जरूरी चिकित्सकीय सहायता न मिलने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. वहीं, घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर भी आक्रोश व्याप्त है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने मामले की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.