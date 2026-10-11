ETV Bharat / state

डीएसडी टेंडर पर उठने लगा सवाल, संवेदक की सूची में मालवाहकों के साथ दोपहिया भी

गिरिडीह कलेक्ट्रेट कार्यालय ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: सरकारी गोदाम से जन वितरण प्रणाली के डीलरों तक अनाज पहुंचाने का काम डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक करते हैं. इसे लेकर टेंडर होता है. टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोग वाहन के प्रकार के साथ वाहनों की पूरी सूची विभाग को उपलब्ध कराते हैं. यह प्रकिया झारखंड के सभी जिलों में होती है.

डीएसडी टेंडर में गड़बड़ी