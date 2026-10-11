डीएसडी टेंडर पर उठने लगा सवाल, संवेदक की सूची में मालवाहकों के साथ दोपहिया भी
गिरिडीह में डोर स्टेप डिलीवरी के टेंडर में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है. यहां संवेदक की सूची में बाइक का भी जिक्र है.
Published : October 11, 2026 at 11:59 AM IST
गिरिडीह: सरकारी गोदाम से जन वितरण प्रणाली के डीलरों तक अनाज पहुंचाने का काम डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक करते हैं. इसे लेकर टेंडर होता है. टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोग वाहन के प्रकार के साथ वाहनों की पूरी सूची विभाग को उपलब्ध कराते हैं. यह प्रकिया झारखंड के सभी जिलों में होती है.
डीएसडी टेंडर में गड़बड़ी
गिरिडीह में भी इसी टेंडर प्रक्रिया के तहत डीएसडी संवेदक तय किए गए हैं. टेंडर मिलने के बाद संवेदक को इसी सूची में शामिल वाहनों से अनाज का उठाव करना है. अब संवेदक के द्वारा विभाग को सौंपे गए लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आयी है. यहां टेंडर लेने के लिए जिन वाहनों की सूची विभाग को सौंपी गई थी. जिन वाहनों के लिस्ट के आधार पर टेंडर लिया गया, उनमें मालवाहकों के साथ साथ दो पहिया वाहनों का जिक्र है.
यह महत्वपूर्ण बात हैं कि लिस्ट में दोपहिया वाहन का नंबर अंकित करते हुए उसके सामने वाहन की कंपनी का नाम भी लिखा गया है. अभी तक के जांच में दो से तीन प्रखंड के टेंडर में ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है. जिन प्रखंड के डीएसडी टेंडर में गड़बड़ी दिख रही है, उसमें बेंगाबाद भी है.
टेंडर के लिए 27 वाहन की लिस्ट सौंपी
दरअसल, डीलरों तक अनाज पहुंचाने का ठेका बेंगाबाद में गोविन्द कुमार साव को मिला है. गोविन्द कुमार ने टेंडर के लिए 27 वाहन उनके पास रहने की लिस्ट सौंपी है. इन 27 वाहनों में JH 11 AB - 3489 भी है. गोविन्द के लिस्ट की माने तो यह वाहन महिंद्रा कंपनी की है, जिसकी क्षमता 9259 किलो है.
गोविन्द के लिस्ट के अनुसार उसने उक्त वाहन तीन साल की लीज पर लिया है. इसी तरह दूसरे प्रखंड के डोर स्टेप डिलीवरी लीजधारी द्वारा दिए गए लिस्ट में वाहन संख्या JH 10 CU - 1115 और JH 10 CU - 7330 को भी मालवाहक दिखाया गया है. जबकि दोनों वाहन भी दो पहिया है.
परिवहन विभाग ने की पुष्टि
इधर, इन वाहनों की वस्तुस्थिति जानने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार से संपर्क किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि JH 11 AB - 3489 बाइक है, जिसकी मालिक गीता देवी है. जबकि JH 10 CU - 7330 टीवीएस ज्यूपीटर है, जिसके मालिक धनबाद जिले के प्रदीप कुमार महतो है. इसी तरह JH 10 CU - 1115 तपन कुमार के नाम पर निबंधित साइन बाइक है. उन्होंने बताया कि डीएसडी टेंडर में इन वाहनों का जिक्र मालवाहक के तौर पर किया गया है. इसकी जांच आगे भी की जा रही है.
क्या कहते हैं संवेदक
इस विषय पर बेंगाबाद के डोर स्टेप डिलीवरी संवेदक गोविंद कुमार साव से बात की गई. उन्होंने पहले टेंडर के दरमियान विभाग को सौंपी गई लिस्ट में किसी बाइक का जिक्र होने की बात से साफ इंकार किया. हालांकि कुछ घंटे बाद बताया कि टेंडर के लिए उसने 27 वाहन का लिस्ट विभाग को सौंपा था. इस लिस्ट में JH 11 AB - 3489 भी शामिल है. यह कैसे हुआ उन्हें नहीं पता. गोविंद कहते हैं कि संभवतः यह टाइपिंग मिस्टेक है.
एसआईआर की बात कह जांच टालने की कोशिश
वहीं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार लिए अधिकारी प्रेम कुमार से पूरी विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास किया गया. पहले कई दफा फोन रिसीव नहीं हुआ. फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि टेंडर उनके समय का नहीं है. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अभी वे एसआईआर में व्यस्त हैं. इसके बाद ही वे किसी बिंदू पर जांच कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें: टेंडर में डाला वाहनों की लंबी लिस्ट लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और, बगैर जीपीएस लगे वाहनों से हो रहा है सरकारी अनाज का उठाव
पलामू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सुनाई सजा, डीलर से ले रहे थे घूस
सरकारी राशन दुकानदार मुफ्त में नहीं करेंगे e-KYC, सरकार के आदेश पर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने जताई नाराजगी