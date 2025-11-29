ETV Bharat / state

एसआईआर में लापरवाही पर तीन शिक्षक निलंबित

बलौदाबाजार कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई.

NEGLIGENCE IN SIR
बलौदाबाजार एसआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 7:42 AM IST

3 Min Read
बलौदाबाजार: जिला प्रशासन ने निर्वाचन संबंधित कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर की गई है. अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के दौरान डिजिटाइजेशन, गणना पत्रक की एंट्री और बीएलओ ऐप पर अपडेट जैसे महत्वपूर्ण काम समय पर नहीं किए गए. DEO डॉ. संजय ने ETV भारत को बताया कि निर्वाचन कानूनों के तहत यह लापरवाही गंभीर श्रेणी में आती है और इससे मतदाता सूची के सटीक पुनरीक्षण पर सीधा असर पड़ता है.

एसआईआर में लापरवाही पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

कौन-कौन हुए निलंबित?

1. प्रितम कुमार ध्रुव – सहायक शिक्षक एलबी, प्राथमिक शाला बम्हनी (पलारी विकासखंड)

इन्हें गणना पत्रक वितरण और वापसी के बाद भी बीएलओ ऐप में ऑनलाइन एंट्री नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है. फिलहाल उनका मुख्यालय BEO कार्यालय पलारी रखा गया है.

2. अजय प्रकाश बंजारे – शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, भाटापारा

3. द्रोपति ध्रुव – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला निपनिया (भाटापारा विकासखंड)

दोनों पर एसआईआर जैसे संवेदनशील कार्य में रुचि न लेने, उच्च कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना, और नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया में देरी का आरोप है. इन कार्रवाइयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(2), छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965, और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत अंजाम दिया गया है.

एसआईआर में लापरवाही पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

निलंबित अवधि में क्या मिलेगा?

नियमों के मुताबिक तीनों शिक्षकों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा. मुख्यालय बदलने की वजह से उन्हें नियमानुसार रिपोर्टिंग भी करनी होगी.

DEO डॉ. संजय ने बताया "निर्वाचन कार्य किसी भी सरकारी जिम्मेदारी से ऊपर माना जाता है. यह संवैधानिक दायित्व है. जब किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो कार्रवाई आवश्यक हो जाती है. मतदाता सूची की सटीकता हमारे पूरे चुनाव प्रबंधन का आधार है."

एसआईआर कार्य क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, आने वाले चुनावों के लिए बेहद आवश्यक प्रक्रिया है. यह अभियान सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक रहे. नए मतदाताओं का नाम जुड़े, मृत या डुप्लीकेट एंट्री हटे और किसी भी तरह की तकनीकी त्रुटि से बचे. डिजिटल एंट्री में देरी से पूरा जिले का चुनावी डेटा प्रभावित होता है, इसलिए जिला प्रशासन इसे शून्य त्रुटि प्रक्रिया के रूप में देखता है.

संपादक की पसंद

