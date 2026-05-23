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गाजियाबाद: बिजली आपूर्ति में लापरवाही पड़ी भारी, UPPTCL बड़ा एक्शन, अधिशासी अभियंता निलंबित

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भीषण गर्मी के मौसम में लगातार गाजियाबाद में विद्युत आपूर्ति में पावर कट लग रहे हैं. खासकर रात में पावर कट होने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है. आलम यह है कि गाजियाबाद के कई इलाकों में रात में पावर कट को लेकर बिजली घरों का घेराव भी किया जा चुका है.

उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) के प्रबंधक निर्देशक मयूर माहेश्वरी ने गाजियाबाद के विद्युत पारेषण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, 18 में 2026 की रात 9:26 पर 220 केवी मुरादनगर-बापूधाम लाइन का डेड एंड फिटिंग से कंडक्टर टूट गया था. जिसके चलते मधुबन बापूधाम उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही. जांच में सामने आया है कि 400 किलोवाट अटटोर से आने वाली दूसरी मुख्य लाइन पहले से ही 8 मई से ब्रेकडाउन चल रही थी. भीषण गर्मी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. इतना ही नहीं ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाली में भी भारी लापरवाही और अनावश्यक देरी की गई.