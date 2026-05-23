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गाजियाबाद: बिजली आपूर्ति में लापरवाही पड़ी भारी, UPPTCL बड़ा एक्शन, अधिशासी अभियंता निलंबित

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.

बिजली आपूर्ति में लापरवाही पड़ी भारी
बिजली आपूर्ति में लापरवाही पड़ी भारी (File photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: भीषण गर्मी के मौसम में लगातार गाजियाबाद में विद्युत आपूर्ति में पावर कट लग रहे हैं. खासकर रात में पावर कट होने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है. आलम यह है कि गाजियाबाद के कई इलाकों में रात में पावर कट को लेकर बिजली घरों का घेराव भी किया जा चुका है.

उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) के प्रबंधक निर्देशक मयूर माहेश्वरी ने गाजियाबाद के विद्युत पारेषण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, 18 में 2026 की रात 9:26 पर 220 केवी मुरादनगर-बापूधाम लाइन का डेड एंड फिटिंग से कंडक्टर टूट गया था. जिसके चलते मधुबन बापूधाम उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही. जांच में सामने आया है कि 400 किलोवाट अटटोर से आने वाली दूसरी मुख्य लाइन पहले से ही 8 मई से ब्रेकडाउन चल रही थी. भीषण गर्मी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. इतना ही नहीं ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाली में भी भारी लापरवाही और अनावश्यक देरी की गई.

"उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सूचना प्राप्त हुई है. अधिशासी अभियंता के निलंबन के बाद विपिन कुमार, अधिशासी अभियंता फर्स्ट को अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खंड द्वितीय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है."- रामानंद चौहान, अधीक्षण अभियंता, पारेषण (ट्रांसमिशन)

प्रकरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम तीन के तहत उल्लंघन माना गया है. इसके बाद प्रबंधक निदेशक मयूर माहेश्वरी ने अनुशास्मक कार्रवाई करते हुए नियमावली नियम चार के तहत अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है. निलंबन पत्र में बताया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अधिशासी अभियंता को मुख्य अभियंता (पारेषण पश्चिम) मेरठ कार्यालय से संबद्ध किया गया है.

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