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जनकपुर सीएचसी में प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप, नवजात की मौत, जांच टीम गठित

पीड़िता नम्रता सिंह के अनुसार, प्रसव के दौरान स्टाफ नर्सों ने असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार किया. महिला का आरोप है कि प्रसव कराने के लिए उसके पेट पर चढ़कर दबाव डाला गया, जिससे उसकी स्थिति और अधिक बिगड़ गई. इस दौरान उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया.सबसे गंभीर बात यह रही कि प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई, जिससे परिजनों में काफी नाराजगी है. महिला की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल मध्यप्रदेश के शहडोल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित गर्भवती महिला नम्रता सिंह ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.

जनकपुर सीएचसी में लापरवाही के आरोप (ETV BHARAT)

पीड़िता ने की जांच की मांग

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने इस प्रक्रिया का विरोध किया, तो प्रसव कक्ष में मौजूद स्टाफ नर्सों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और चुप रहने के लिए मारपीट तक की धमकी दी. इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है.घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते उचित देखभाल की जाती, तो नवजात की जान बचाई जा सकती थी.

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का आदेश (ETV BHARAT)

पीड़िता के आरोपों पर जांच टीम गठित

अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक जांच टीम गठित कर दी है. इस टीम में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह मुख्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भरतपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रश्मि कुमार एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र बंसारिया सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है.

प्रारंभिक जानकारी में प्रसव के दौरान लेबर ऑब्स्ट्रक्शन जैसी चिकित्सीय जटिलता की बात सामने आई है. मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ जटिल परिस्थितियों में प्रसव को सुगम बनाने के लिए विशेष तकनीकी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है. पूरे मामले की तकनीकी और निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

इस घटना ने जनकपुर CHC की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में पहले भी अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है. प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.