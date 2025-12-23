ETV Bharat / state

एमसीबी के मौहारपारा आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मौहारपारा आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं.

Mauharpara Singrauli Anganwadi Center
मौहारपारा सिंगरौली आंगनबाड़ी केन्द्र (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 6:40 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मौहारपारा सिंगरौली केंद्र में लापरवाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केन्द्र मौहारपारा सिंगरौली की कार्यकर्ता यहां कई महीनों से लापरवाही बरत रही है. ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष हैं और केन्द्र से करीब 10 से 15 किमी दूर जनकपुर में निवास करती हैं. वह 15 किलोमीटर दूर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी निभा रही है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या गाइडलाइन है ?

शासन के विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसी ग्राम के निवासी होने पर कार्य का निर्वहन किया जाना है, लेकिन वो 12 से 15 किमी दूर रहकर कार्यकर्ता का कार्य कर रही हैं। यह शासन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. ग्राम सिंगरौली के ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत के सरपंच और पूर्व सरपंच के पति ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि महीने में यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10 से 15 दिन ही ड्यूटी करती है. इसकी जांच होना आवश्यक है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही (ETV BHARAT)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा अपने पद का रौब दिखाकर अनियमितता बरती जा रही है. यह स्थिति चिंताजनक है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीच-बीच में आती हैं, महीने में लगभग 10-15 दिन तो जरूर आती हैं- सीताराम, स्थानीय ग्रामीण

आंगनबाड़ी हमेशा बंद मिलती है. उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों बंद है और क्यों नहीं खोलते? वे सोचते हैं कि अपने मन का करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता- शिवकुमार, ग्रामीण

आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और कार्यकर्ता कभी-कभीआती हैं. यह स्थिति वाकई चिंताजनक है- जगन्नाथ, पूर्व सरपंच

सिंगरौली के मौहारपर में आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा है. कार्यकर्ता और सहायिका नहीं होने से बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल रहा. आंगनबाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए. इसकी शिकायत वे परियोजना कार्यालय में करेंगे- शिवलाल, सरपंच पति, ग्रामपंचायत मौहारपर, सिंगरौली

अपर कलेक्टर विनायक शर्मा ने ग्राम पंचायत सिंगरौली के आंगनबाड़ी केंद्र के समय पर नहीं खुलने और बंद होने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की है। उन्होंने महिला बाल विकास अधिकारी को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

