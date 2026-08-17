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खूंटाघाट वेस्टवियर में जान जोखिम में डाल रहे लोग, प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच रहे युवक युवतियां

खूंटाघाट डैम के पास मौत के मुहाने पर सेल्फी लेने वालों पर रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है.

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खूंटाघाट वेस्टवियर में लापरवाही (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 10:14 AM IST

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बिलासपुर: बारिश के मौसम में खूंटाघाट वेस्टवियर में पानी के तेज बहाव और बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर वेस्टवियर के खतरनाक हिस्से तक पहुंच गए और तेज बहाव के बिल्कुल करीब खड़े होकर सेल्फी एवं वीडियो बनाते नजर आए.

रतनपुर पुलिस ने लोगों से कराई उठक बैठक

मामले की जानकारी मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लापरवाही बरत रहे लोगों को बाहर खदेड़ा. सभी लोगों को बाहर निकाला और फटकार लगाते हुए समझाइश दी. लापरवाही करने वाले कुछ लोगों को मौके पर ही उठक-बैठक कराकर चेतावनी दी गई. पुलिस ने स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान नदी-नालों, डेम और वेस्टवियर में पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है, ऐसे में कुछ सेकंड की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

खूंटाघाट में लापरवाही (ETV Bharat Chhattisgarh)

ताला लगे गेट को पार कर खूंटाघाट के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच रहे लोग

डीएसपी नूपूर उपाध्याय ने बताया की आम लोगों को खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए वेस्टवियर के गेट पर ताला लगाया गया था. इसके बावजूद कुछ लोग गेट को लांघकर दूसरी तरफ पहुंच गए. इनमें कुछ लोग अपने परिवार, बच्चों और महिलाओं के साथ भी खतरनाक स्थान पर पहुंचकर सेल्फी और वीडियो बना रहे थे। तेज बहाव के इतने करीब जाना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा था.

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खूंटाघाट में लापरवाही (ETV Bharat Chhattisgarh)

रतनपुर पुलिस की लोगों से अपील

रतनपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खूंटाघाट मे सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड और गेट को पार न करें. गहरे पानी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें. पुलिस ने कहा कि सेल्फी और रील जिंदगी से बड़ी नहीं है. लोगों को स्वयं के साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और बारिश के मौसम में खतरनाक जल क्षेत्रों में जाने से पूरी तरह बचना चाहिए.

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