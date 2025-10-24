ETV Bharat / state

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भारी लापरवाही, 6 महीने में चार कैदी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल

अलग अलग वार्डों में रखने से समस्या: अंबिकापुर मेडिकल कालेज अस्पताल के सह अधीक्षक डॉ. जे के रेलवानी ने बताया कि मेडिकल कालेज अस्पताल में अलग से जेल वार्ड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले से संचालित जिला अस्पताल में ये व्यवस्था थी.

अंबिकापुर: अम्बिकापुर मेडिकल कालेज का जेल वार्ड कैदियों और बंदियों के लिए फरार होने का अड्डा बनता जा रहा है. बीते 6 महीने में करीब 4 कैदी यहां से फरार हो हुए हैं. 6 महीने पहले यहां से एक महिला बंदी फरार हुई थी. अभी हाल के 20 दिनों में यहां से हत्या का एक बंदी फरार हो गया. उसके बाद महज 4 दिन ही बीते थे कि दो और बंदी मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड से रफूचक्कर हो गए.

"टॉयलेट और बाथरुम का फायदा उठाकर फरार हो रहे कैदी": डॉ. जे के रेलवानी ने आगे बताया कि एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कालेज में जेल से आने वाले बंदियों और कैदियों को उनकी बीमारी के अनुसार अलग अलग वार्डो में रखा जाने लगा. इसके बावजूद सुरक्षा में हो रही परेशानी को देखते हुए जेल प्रबंधन ने अलग वार्ड की मांग की थी. उसके बाद मेडिकल कालेज में ईएनटी डिपार्टमेंट की ओर एक कमरा जेल वार्ड बनाकर स्पेसल बंदियों और कैदियों के लिए दिया गया है. इस वार्ड में सेपरेट टॉयलेट बाथरूम नही है, कैदी भी कॉमन बाथरूम और टॉयलेट का उपयोग करते है और इसी का फायदा उठाकर कैदी और बंदी फरार हो रहे हैं.

टॉप अधिकारियों ने की मीटिंग: डॉ. जे के रेलवानी ने कहा कि इस समस्या को लेकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन,अधीक्षक महोदय के साथ जेल अधीक्षक ने बैठक की है. इस बैठक में एक व्यवस्थित भवन जेल वार्ड के लिए चयनित किया गया है और आज ही हम जेल को प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं. जल्द ही एक अलग भवन में सुरक्षित जेल वार्ड होगा और वहां उनका सेपरेट टायलेट भी है इसके बाद इस तरह की घटनाओ में रोक लग सकेगी.

अंबिकापुर केंद्रीय जेल (ETV BHARAT)

अस्पताल के जेल वार्ड में पुलिस लाइन से एक आरक्षक और एक प्रधान आरक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी. घटना के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है. मणिपुर थाने में अपराध दर्ज कर केस की जांच शुरू की गई है- अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, सरगुजा

अब तक चार कैदी हुए फरार: 20 दिनों के अंदर जो चार कैदी फरार हुए हैं उनके बारे में कई खुलासे हो रहे हैं. चारो कैदी वाशरूम के बहाने ही फरार हुए हैं. एक तरफ जहां पुलिस इस मामले में सुरक्षा में चूक की बात कह रही है तो मेडिकल कालेज अस्पताल प्रबंधन का भी कहना है कि कॉमन बाथरूम होने के कारण ऐसी स्थिति बन रही है. मेडिकल कालेज प्रबंधन और जेल प्रबंधन की मांग पर अन्य स्थान की व्यवस्था की जा रही है.