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खाद वितरण में लापरवाही, कोरिया में सहायक आयुक्त और सहायक लेखपाल सस्पेंड

कोरिया जिले की सहकारी समिति जिल्दा में किसानों को खाद वितरण में गड़बड़ी और शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कोरिया को निर्देश दिए कि मामले में शामिल अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए.

चिरमिरी के तानसेन भवन में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरिया और एमसीबी जिलों के विकास कार्यों, राजस्व मामलों, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था और कृषि तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

चिरमिरी स्थित एसईसीएल के तानसेन भवन में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले में खाद वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आने पर सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह और कल्लू प्रसाद मिश्रा सहायक लेखापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दे दिए. मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से बैठक में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर\कोरिया: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एमसीबी, कोरिया और चिरमिरी क्षेत्र का औचक दौरा प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चेतावनी साबित हुआ. एक ओर मुख्यमंत्री का जनता और किसानों के प्रति संवेदनशील चेहरा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. नई खुली सहकारी समितियों को सक्रिय रखने और किसानों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया.

सहायक लेखापाल का सस्पेंशन ऑर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पेयजल संकट से निपटने के निर्देश

बढ़ती गर्मी और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर टैंकर खरीदी करने और जरूरत पड़ने पर सीमावर्ती जिलों से भी पानी उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

सीएम ने बरसात के पहले पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डलवाने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को व्यापक तैयारी करने को कहा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.

खाद वितरण में गंभीर अनियमितता पर मुख्यमंत्री सख्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम आवास योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हितग्राहियों को परेशान करने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने अधूरे आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने और नॉमिनी संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए.

शिक्षा व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी

एमसीबी जिले में शिक्षा की खराब प्रगति और परीक्षा परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से कार्ययोजना तैयार कर शिक्षा स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र के लिए अभी से मजबूत रणनीति तैयार की जाए ताकि अगले वर्ष परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे. सीएम स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था मजबूत करने और उसकी नियमित मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया.

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी दबाव में आकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और गुणवत्ता में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होगी.

मातृ मृत्यु दर कम करने और संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. उन्होंने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट निर्माण कार्यों को बढ़ाने पर भी जोर दिया.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वन अधिकार पत्रधारकों और संयुक्त खाताधारकों को लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए.

सड़क सुरक्षा और गंभीर अपराधों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को पॉक्सो सहित गंभीर मामलों में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. सड़क सुरक्षा मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.

सीएम ने जिलों में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

वन विभाग को क्लीयरेंस प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली और सिंचाई नहर परियोजनाओं के लिए वन विभाग को समय पर क्लीयरेंस देने के निर्देश दिए. उन्होंने कोयला खदानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताते हुए खदानों को अनावश्यक रूप से बंद न करने की बात कही. डीएफओ को नए खदानों की क्लीयरेंस प्रक्रिया में सहयोग करने और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर बसे इच्छुक गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए.

सीएम साय का स्वागत करते मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

“हम जनता के सेवक हैं” — मुख्यमंत्री

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का सकारात्मक प्रभाव जनता तक पहुंच रहा है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और सभी अधिकारी जनता के सेवक के रूप में कार्य करें.

बैठक में ये रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैया लाल राजवाड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, महापौर रामनरेश राय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी पंकज झा सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.