हिमाचल में ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही आई सामने, जानिए क्या है पूरा मामला

ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है. इसे लेकर दो हेड-कांस्टेबल, छह कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है.

कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 12:07 PM IST

Choose ETV Bharat

बिलासपुर: ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हमेशा से कई पार्टियां सवाल उठाती आई हैं. अब जिला बिलासपुर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई है. कई पुलिस कर्मियों पर इसे लेकर गाज भी गिरी है. ईवीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान ड्यूटी पर कोताही बरतते हुए पाए गए हैं.

बिलासपुर शहर में चुनावी सामग्री की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाते हुए आठ पुलिस जवानों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है. ये कार्रवाई उस समय हुई, जब देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिव चौधरी ने अचानक स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया और ईवीएम गार्द की जिम्मेदारी निभा रहे जवानों को ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाया.

दो जगहों पर रखी गई थी ईवीएम

जानकारी के अनुसार में दो स्थानों डिग्री कॉलेज बिलासपुर और लखनपुर में ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्द तैनात की गई थी. डिग्री कॉलेज में वो ईवीएम भी रखी गई थीं, जो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के चुनावी विवाद को लेकर चर्चा में रही हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी. निरीक्षण के दौरान एक भी पुलिस जवान मौके पर तैनात नहीं मिला, जिसके बाद एएसपी ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक संदीप धवल को दी. दरअसल, बिलासपुर सदर विधानसभा सीट पर 2022 में चुनाव हुए थे. कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी हार के बाद कुछ जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और ऐसे में बिलासपुर शहर में दो स्थानों पर ईवीएम रखी गई हैं. इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस गार्द लगाई है.

दो हेड कांस्टेबल और छह कांस्टेबल निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने दो हेड कांस्टेबल और छह कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील ड्यूटी पर लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. एएसपी शिव चौधरी ने कहा कि 'ईवीएम की सुरक्षा अत्यंत जिम्मेदारी का कार्य है और जिले में कानून-व्यवस्था और चुनावी सामग्री की सुरक्षा पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है. भविष्य में ऐसी गलतियों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अनुशासन और जिम्मेदारी में किसी प्रकार की ढील न रहे.'

