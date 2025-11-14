ETV Bharat / state

हिमाचल में ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही आई सामने, जानिए क्या है पूरा मामला

बिलासपुर: ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हमेशा से कई पार्टियां सवाल उठाती आई हैं. अब जिला बिलासपुर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई है. कई पुलिस कर्मियों पर इसे लेकर गाज भी गिरी है. ईवीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान ड्यूटी पर कोताही बरतते हुए पाए गए हैं.

बिलासपुर शहर में चुनावी सामग्री की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाते हुए आठ पुलिस जवानों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है. ये कार्रवाई उस समय हुई, जब देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिव चौधरी ने अचानक स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया और ईवीएम गार्द की जिम्मेदारी निभा रहे जवानों को ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाया.

दो जगहों पर रखी गई थी ईवीएम

जानकारी के अनुसार में दो स्थानों डिग्री कॉलेज बिलासपुर और लखनपुर में ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्द तैनात की गई थी. डिग्री कॉलेज में वो ईवीएम भी रखी गई थीं, जो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के चुनावी विवाद को लेकर चर्चा में रही हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी. निरीक्षण के दौरान एक भी पुलिस जवान मौके पर तैनात नहीं मिला, जिसके बाद एएसपी ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक संदीप धवल को दी. दरअसल, बिलासपुर सदर विधानसभा सीट पर 2022 में चुनाव हुए थे. कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी हार के बाद कुछ जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और ऐसे में बिलासपुर शहर में दो स्थानों पर ईवीएम रखी गई हैं. इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस गार्द लगाई है.