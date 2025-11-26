ETV Bharat / state

ड्यूटी में लापरवाही और शराब पीकर पहुंचने पर कार्रवाई, MCB जिले में 2 सहायक शिक्षक, कवर्धा में 3 आरक्षक बर्खास्त

बड़ी बात यह है कि दोनों सहायक शिक्षक जांच के दौरान कोर्ट में भी नशे की हालत में पहुंचे थे.

negligence in duty
निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही और कोर्ट के सामने शराब पीकर पहुंचे दो सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है. ये दोनों शिक्षक त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान शराब सेवन कर निर्वाचन स्थल पहुंचे थे. MCB जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इन दोनों शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति (डिसमिस) का आदेश जारी किया है.

19 फरवरी का मामला: बर्खास्त शिक्षकों में चुक्तीपानी स्कूल के अशोक कुमार सिंह, हरकाटनपारा स्कूल के अभय कुजूर हैं. इन दोनों शिक्षकों को 19 फरवरी 2025 को ग्राम लालपुर स्थित स्कूल में निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल पर नशे की हालत में पाया गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की थी.

जांच के दौरान भी नशे में पहुंचे: पुष्टि के बाद 4 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत जांच शुरू की गई, जिसमें अपर कलेक्टर जांच अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए गए. जांच के दौरान 23 जुलाई 2025 को भी अशोक कुमार सिंह और अभय कुजूर कोर्ट में भी शराब के नशे में पहुंचे, जिसकी दोबारा चिकित्सीय पुष्टि हुई. 13 अक्टूबर 2025 को आरोप सिद्ध पाए गए. जबकि एक शिक्षक सुनील कुमार टोप्पो को आरोपों से मुक्त कर दिया गया.

दोनों शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस का जवाब भी मांगा गया, लेकिन उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया.

  • कवर्धा में शराबी आरक्षकों पर एक्शन: MCB जिले जैसी कार्रवाई कवर्धा जिले में भी हुई है. हालांकि यहां शिक्षक नहीं बल्कि कुछ पुलिस आरक्षक ही हैं. पुलिस विभाग ने अनुशासनहीनता के मामलों पर कड़ा कदम उठाते हुए तीन आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई.
पुलिस विभाग ने अनुशासनहीनता के मामलों पर कड़ा कदम उठाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्यूटी में लापरवाही: बताया जा रहा है कि लंबे समय से ड्यूटी में लापरवाही, शराब सेवन और गैरहाजिरी जैसे गंभीर आरोपों की शिकायतें दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई है. जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षक अनिल मिरज के खिलाफ सबसे गंभीर लापरवाही पाई गई. वे 334 दिनों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे.

इसके अलावा उसके खिलाफ 22 पूर्व दंड और ड्यूटी से लगातार गायब रहने के प्रमाण भी सामने आए. बार-बार चेतावनी देने और सुधार का अवसर देने के बावजूद बदलाव नहीं होने पर उसे बर्खास्त किया गया.

Drunk Alcohol Police Constable
कवर्धा में शराबी आरक्षकों पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरा मामला आरक्षक आदित्य तिवारी का: आदित्य तिवारी न्यायिक बंदियों की पेशी जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में सोते हुए पकड़ा गया. जांच में यह भी सामने आया कि वह कुल 91 दिनों तक गैरहाजिर रहा. आरोपों के पुष्ट होने के बाद उसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सेवा से अलग किया गया.

तीसरा मामला चालक आरक्षक राजेश उपाध्याय: आरक्षक राजेश जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में ही शराब के नशे में गलत व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था. विभागीय जांच में उसके लगातार अनुशासनहीन आचरण के प्रमाण मिलने पर तुरंत प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया.

हड़ताली समिति कर्मचारियों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 13 कर्मचारी बर्खास्त, 3 के खिलाफ एफआईआर
ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला टीचर बर्खास्त, कवर्धा डीईओ ने लिया एक्शन
SIR मामले में बीएलओ नहीं कलेक्टर और एसडीएम पर हो कार्रवाई: भूपेश बघेल

TAGGED:

NEGLIGENCE IN DUTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.