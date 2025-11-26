ETV Bharat / state

ड्यूटी में लापरवाही और शराब पीकर पहुंचने पर कार्रवाई, MCB जिले में 2 सहायक शिक्षक, कवर्धा में 3 आरक्षक बर्खास्त

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )