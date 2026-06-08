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थेकड़ा में नाला निर्माण में लापरवाही! 11 केवी के 6 पोल गिरे, मकान व रोड लाइट में फैला करंट

यहां से गुजर रही छोटी सप्लाई लाइनें भी इसकी चपेट में आ गई थी, जिसके चलते रोड लाइट भी जल गई है.

थेकड़ा में नाला निर्माण में लापरवाही
थेकड़ा में नाला निर्माण में लापरवाही (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
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कोटा : शहर के थेकड़ा इलाके में नाला निर्माण के दौरान की गई खुदाई के चलते 11 केवी की विद्युत लाइन गिरने का मामला सामने आया है. इस विद्युत लाइन के 6 पोल गिर गए हैं, जिनमें एक मकान पर गिरा है. चालू लाइन में गिरने से करंट भी कुछ देर फैल गया था और मकान भी करंट की चपेट में आ गया. हालांकि, घर में कोई भी मौजूद नहीं था. इसके चलते जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र की बिजली सप्लाई करीब छह घंटे तक बाधित रही.

इस दौरान साकेत आवास व अन्य कॉलोनी के 500 से ज्यादा घरों के लोग प्रभावित हुए. मामले में कोटा विकास प्राधिकरण के तहत चल रहे नाला निर्माण में संवेदक की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यह निर्माण साकेत आवास कॉलोनी के नजदीक हो रहा था. लोगों ने केडीए से संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय निवासी विनोद जैन का कहना है कि नाला खुदाई के बाद पोल को सुरक्षित किए बिना ही छोड़ दिया गया, जिससे 11 केवी लाइन के करीब 6 बिजली के पोल रविवार रात को बारिश के बाद गिर गए या झुक गए. यहां से गुजर रही छोटी सप्लाई लाइनें भी इसकी चपेट में आ गई थी, जिसके चलते रोड लाइट भी जल गई है.

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नाला निर्माण के दौरान की गई खुदाई के चलते 11 केवी की विद्युत लाइन गिर गई (ETV Bharat KOta)

कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सहायक अभियंता सुरजीत ठाकुर का कहना है कि समय रहते विद्युत लाइन कट गई थी. विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पोल को हटाने और लाइन दुरुस्त करने में जुटी है. इस मामले में निर्माण कर रहे ठेकेदार की गलती है. उसने बिना अनुमति के ही विद्युत पोल के आसपास की जमीन को खोद दिया, जिसके चलते हादसा होने से बचा है. इस मामले में हादसा होता तो बिजली कंपनी को लोग जिम्मेदार बता देते, जबकि पूरा घटनाक्रम ठेकेदार की गलती के चलते हुआ है. हादसे के बाद एहतियातन रात 3 बजे से ही पूरे इलाके की विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसे दूसरे फीडर से जोड़कर सुबह 8:30 बजे चालू किया गया है. निर्माण ठेकेदार पुनीत सभरवाल का कहना है कि उन्होंने काफी दूर खुदाई की थी. बारिश के चलते मिट्टी हट गई है.

मकान पर गिरा हुआ विद्युत पोल
मकान पर गिरा हुआ विद्युत पोल (ETV Bharat Kota)

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कुछ दिन पहले भी हुआ था हादसा : कोटा में कुछ दिन पहले इसी तरह से बोरखेड़ा में नाला निर्माण के तहत बिना बैरिकेडिंग का निर्माण हो रहा था. यहां नाले को भी छोड़ देने के चलते रिटायर प्रिंसिपल बाइक समेत नीचे गिर गए थे. उनके गिरने के 10 घंटे बाद लोगों को पता चला, तब तक उनकी मौत हो गई. इस मामले में केडीए ने तीन अभियंताओं को निलंबित किया था और ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था. ठीक उसी तरह का यह हादसा हुआ है, गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई है. इस पर कोटा विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर इंजीनियरिंग रविंद्र प्रकाश माथुर का कहना है कि उन्होंने सूचना मिलने के बाद तत्काल सिविल और इलेक्ट्रिक विंग की टीम को भेज दिया है, ताकि घटना के कारण को समझा जा सके व तत्काल राहत प्रदान की जाए.

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