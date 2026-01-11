सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र में लापरवाही, 80 लाख रुपये का धान गायब
सूरजपुर में धान तिहार के बीच धान के गायब होने का केस सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 11, 2026 at 3:25 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है. धान तिहार में सबसे ज्यादा समस्या अवैध धान के तस्करी की है. यहां सीमावर्ती जिलों से अवैध धान का परिवहन किया जाता है. सूरजपुर में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से धान का अवैध परिवहन जारी है. धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सूरजपुर के एमपी और यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है.
सूरजपुर में 80 लाख का धान गायब
धान तिहार के बीच सूरजपुर में 80 लाख रुपये के धान गायब होने की बात सामने आई है. जिसे रोकने के लिए सभी सीमावर्ती इलाकों में बैरिकेडिंग की जा रही है. इसके बावजूद बिचौलिए सूरजपुर में धान खपा रहे हैं. सूरजपुर के सावांरावां धान खरीदी केंद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां से लगभग 80 लाख का धान गायब हो गया है. धान की मात्रा 25 सौ क्विंटल से ज्यादा है.
सत्यापन में हुआ खुलासा
धान के गायब होने का खुलासा धान उपार्जन केंद्र के सत्यापन में हुआ. टीम को 80 लाख रुपये से ज्यादा का धान गायब दिखा. ऐसा ही दूसरा मामला छिंदीया धान खरीदी केंद्र से सामने आया है. यहां रामानुजनगर तहसीलदार ने जब जांच की तो 3 हजार बोरी धान की कमी का खुलासा हुआ. इन दोनों केस में जिला प्रशासन जांच कर रहा है.
मंडी प्रबंधक पर लटकी कार्रवाई की तलवार
धान खरीदी की हेरा फेरी को लेकर मंडी प्रबंधक पर कार्रवाई की तलवार लटकी है. धान तिहार के दौरान धान खरीदी केंद्र से धान का गायब होना बड़ा सवाल खड़े करता है.