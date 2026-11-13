कानपुर में छठ घाट निर्माण में घटिया ईंट का इस्तेमाल; नगर निगम ने ठेकेदार को थमाया नोटिस
धोबिन पुलिया के पास नहर किनारे करीब नौ लाख रुपए की लागत से छठ पूजा घाट का निर्माण कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:57 AM IST
कानपुर: शहर में आस्था के बड़े पर्व छठ महापर्व की तैयारियों के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. शहर के धोबिन पुलिया के पास नहर किनारे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए जा रहे छठ घाट के निर्माण में घटिया और दोयम दर्जे की पीली ईंटों का इस्तेमाल किया गया.
शिकायत मिलने पर जब स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और ईंट की गुणवत्ता परखी, तो वह हाथ लगाते ही बुरादे की तरह बिखर गई. इस पर नाराजगी जताते हुए विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद नगर निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है.
नगर निगम की ओर से धोबिन पुलिया के पास नहर किनारे करीब नौ लाख रुपए की लागत से छठ पूजा घाट का निर्माण कराया गया है. गुरुवार को स्थानीय लोगों ने विधायक महेश त्रिवेदी से शिकायत की कि इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी करते हुए बेहद घटिया क्वालिटी की ईंटें लगाई जा रही हैं.
शिकायत मिलते ही विधायक तुरंत मौके पर निरीक्षण करने पहुंच गए. निरीक्षण के दौरान जब विधायक महेश त्रिवेदी ने निर्माण स्थल पर रखी एक ईंट को हाथ में लेकर दूसरी ईंट से टकराया, तो वह तुरंत बुरादे की तरह टूटकर बिखर गईं. यह नजारा देख वहां मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए.
विधायक ने मौके पर मौजूद अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार को पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने और गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा से जुड़े इस तरह के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान विधायक ने चतुर्वेदी बिल्डिंग और सचान चौराहा के पास की नहरों का भी जायजा लिया, जहां गंदगी मिलने पर जोनल अधिकारी अनुपम त्रिपाठी और जोनल स्वच्छता अधिकारी अश्वनी यादव को तुरंत साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए.
मामले के तूल पकड़ने और अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद नगर निगम हरकत में आया. जोन-3 के अधिशासी अभियंता आरके तिवारी ने बताया कि निर्माण स्थल से घटिया ईंटों को तुरंत हटवा दिया गया है. लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार अरुण-त्रिपाठी को नोटिस जारी कर दिया गया है, साथ ही संबंधित अभियंता (इंजीनियर) से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है.
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