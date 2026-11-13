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कानपुर में छठ घाट निर्माण में घटिया ईंट का इस्तेमाल; नगर निगम ने ठेकेदार को थमाया नोटिस

कानपुर में छठ घाट निर्माण में घटिया ईंट का इस्तेमाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में आस्था के बड़े पर्व छठ महापर्व की तैयारियों के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. शहर के धोबिन पुलिया के पास नहर किनारे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए जा रहे छठ घाट के निर्माण में घटिया और दोयम दर्जे की पीली ईंटों का इस्तेमाल किया गया.

शिकायत मिलने पर जब स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और ईंट की गुणवत्ता परखी, तो वह हाथ लगाते ही बुरादे की तरह बिखर गई. इस पर नाराजगी जताते हुए विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद नगर निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है.