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जनगणना कार्य में लापरवाही, बीजापुर प्रशासन का दो शिक्षकों पर एक्शन

जनगणना 2026 की शुरुआत हो चुकी है. बीजापुर में जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्रशासन ने कार्रवाई की है.

Bijapur District Administration Action
बीजापुर जिला प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर: पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू हो चुकी है. पहले चरण में डिजिटल जनगणना का कार्य किया जा रहा है. यह 1 मई से 31 मई 2026 तक पूरे राज्य में चलेगा. इसके जरिए हर घर और हर परिवार की जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है. बीजापुर में भी जनगणना का कार्य किया जा रहा है. इस बीच यहां दो शिक्षकों ने जनगणना के कार्य में लापरवाही बरती है.

जनगणना कार्य में लापरवाही पड़ी महंगी

जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में दो शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक विनय कुजूर को ग्राम परकेली एवं बण्डेमरका में जनगणना कार्य हेतु ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित कार्य का निर्वहन नहीं किया. इस संबंध में 15 मई 2026 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु उन्होंने आज तक इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है.

Action by the Bijapur District Administration
बीजापुर जिला प्रशासन की कार्रवाई (ETV BHARAT)

शिक्षक रामसन जब्वा को नोटिस जारी

दूसरे शिक्षक का नाम रामसन जब्वा है. उन्होंने जनगणना प्रशिक्षण के प्रथम बैच में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक शामिल होना था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर अनुपस्थित रहने की सूचना दी. उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रशासन ने विशेष रूप से द्वितीय बैच 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया, जिसमें भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई. इसलिए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.

जारी नोटिस के जवाब में 21 अप्रैल 2026 को उपस्थित होने पर रामसन जब्वा शराब के नशे में पाए गए और अपनी बच्ची के इलाज के बहाने प्रस्तुत करने लगे. अधिकारियों के अनुसार यह आचरण जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य के प्रति गंभीर उदासीनता और शासकीय कर्तव्यों की अवहेलना को दर्शाता है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जनगणना चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार ने एक्शन लिया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम एवं जनगणना अधिनियम के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेज दिया है.

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