ETV Bharat / state

बीजापुर मोतियाबिंद ऑपरेशन लापरवाही, 9 मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित, कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

बीजापुर: बीजापुर जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर को 14 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया. इस ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण और रोशनी कम होने का मामला सामने आया. परिजनों ने भी ऑपरेशन के बाद सही ढंग से देखभाल और दवाइयां नहीं मिलने का आरोप लगाया और दोषी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद आनन फानन में शासन ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई.

मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही के लिए कांग्रेस की जांच टीम: मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने भी 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन किया है. जो घटनास्थल पहुंचकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी. इस जांच टीम का नेतृत्व भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी को सौंपा गया है. जांच टीम अस्पताल प्रबंधन, संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रभावित मरीजों के परिवारों से मुलाकात कर ऑपरेशन में हुई संभावित लापरवाही, संक्रमण के कारणों और जिम्मेदारियों की पड़ताल करेगी.

जांच समिति में और कौन कौन: जांच समिति में भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी के अलावा बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप, वरिष्ठ नेता शंकर कुड़ियम, नीना रावतिया उद्दे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष लालू राठौर को शामिल किया गया है. कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि इस पूरी घटना की पारदर्शी जांच होगी और अगर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों व चिकित्सकों पर कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी.