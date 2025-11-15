Bihar Election Results 2025

बीजापुर मोतियाबिंद ऑपरेशन लापरवाही, 9 मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित, कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

ऑपरेशन से प्रभावित मरीजों का रायपुर में इलाज चल रहा है. शासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है.

Cataract Surgery Case Bijapur
बीजापुर मोतियाबिंद (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read
बीजापुर: बीजापुर जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर को 14 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया. इस ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण और रोशनी कम होने का मामला सामने आया. परिजनों ने भी ऑपरेशन के बाद सही ढंग से देखभाल और दवाइयां नहीं मिलने का आरोप लगाया और दोषी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद आनन फानन में शासन ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई.

मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही के लिए कांग्रेस की जांच टीम: मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने भी 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन किया है. जो घटनास्थल पहुंचकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी. इस जांच टीम का नेतृत्व भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी को सौंपा गया है. जांच टीम अस्पताल प्रबंधन, संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रभावित मरीजों के परिवारों से मुलाकात कर ऑपरेशन में हुई संभावित लापरवाही, संक्रमण के कारणों और जिम्मेदारियों की पड़ताल करेगी.

जांच समिति में और कौन कौन: जांच समिति में भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी के अलावा बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप, वरिष्ठ नेता शंकर कुड़ियम, नीना रावतिया उद्दे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष लालू राठौर को शामिल किया गया है. कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि इस पूरी घटना की पारदर्शी जांच होगी और अगर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों व चिकित्सकों पर कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी.

रायपुर मेकाहारा में इलाज: जानकारी मिली है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही सभी 9 मरीजों में तेज दर्द, आंखों में सूजन और धुंधलापन की शिकायतें सामने आईं. स्थानीय स्तर पर स्थिति बिगड़ने के बाद सभी को तुरंत रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 लोग रायपुर रेफर

  1. अवलम दुग्गा, 56 साल
  2. पुनेम जिम्मो, 62 साल
  3. मोडियम मसे, 67 साल
  4. अवलम कोरे, 52 साल
  5. अवलम पोज्जे, 70 साल
  6. बुधरी डोडी, 60 साल
  7. पदम शांता, 54 साल
  8. पेद्दी लक्ष्मी, 62 साल
  9. अवलम सोमे, 70 साल
