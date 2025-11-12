बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही, 9 मरीजों को इंफेक्शन, सभी रायपुर रेफर, 3 सदस्यीय जांच टीम गठित
जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के इलाज में लापरवाही आने से कई मरीजों को दिखना कम हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 6:29 PM IST
बीजापुर: जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों के आंखों में इंफेक्शन हो गया. बताया जा रहा है कि, उन्हें ना के बराबर दिख रहा है. सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण जैसी समस्या हुई है. इसके बाद सभी को तत्काल रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर किया गया है.
14 लोगों का हुआ था ऑपरेशन: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. बी.आर. पुजारी ने जानकारी दी कि कुल 14 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से 9 मरीजों को संक्रमण की शिकायत हुई. इनमें एक पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं. सभी मरीज बीजापुर जिले के उसुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से हैं. फिलहाल प्रारंभिक जांच में 6 मरीजों में मामूली संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
ग्रामीण इलाकों में हाइजीन और स्वच्छता की कमी के कारण ऑपरेशन के बाद संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. ग्रामीण परिवेश में आंखों की सफाई और सावधानी में लापरवाही बरतने से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है. ऑपरेशन के बाद फॉलोअप जांच जरूरी होती है ताकि समय पर इलाज किया जा सके.- डॉक्टर रत्ना ठाकुर
3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई: चिकित्सकों ने ऑपरेशन के बाद नियमित फॉलोअप के लिए मरीजों की जांच की. इस दौरान संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए. बेहतर जांच और उपचार के लिए तत्काल सभी प्रभावित मरीजों को रायपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल सभी मरीजों का रायपुर के मेकाहारा में उपचार जारी है. वहीं इस मामले में आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, यह टीम नेत्र ऑपरेशन में आई जटिलता के कारणों की जांच करेगी. समिति तीन दिन में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी.
इन 9 लोगों को रेफर किया गया
- अवलम दुग्गा, 56 साल
- पुनेम जिम्मो, 62 साल
- मोडियम मसे, 67 साल
- अवलम कोरे, 52 साल
- अवलम पोज्जे, 70 साल
- बुधरी डोडी, 60 साल
- पदम शांता, 54 साल
- पेद्दी लक्ष्मी, 62 साल
- अवलम सोमे, 70 साल
लापरवाही का आरोप: परिजनों ने भी ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं होने और समय पर दवाइयां नहीं मिलने का आरोप लगाया है. उनकी मांग है कि दोषी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
यह घटना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है, जहां अब भी ऑपरेशन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया के बाद सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है.