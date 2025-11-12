ETV Bharat / state

बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही, 9 मरीजों को इंफेक्शन, सभी रायपुर रेफर, 3 सदस्यीय जांच टीम गठित

बीजापुर: जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों के आंखों में इंफेक्शन हो गया. बताया जा रहा है कि, उन्हें ना के बराबर दिख रहा है. सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण जैसी समस्या हुई है. इसके बाद सभी को तत्काल रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर किया गया है.

14 लोगों का हुआ था ऑपरेशन: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. बी.आर. पुजारी ने जानकारी दी कि कुल 14 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से 9 मरीजों को संक्रमण की शिकायत हुई. इनमें एक पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं. सभी मरीज बीजापुर जिले के उसुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से हैं. फिलहाल प्रारंभिक जांच में 6 मरीजों में मामूली संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.