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मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप, 24 दिन बाद नवजात की मौत, जांच के लिए टीम गठित

मनेंद्रगढ़ लापरवाही ( ETV Bharat Chhattisgarh )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही के कारण नवजात बच्ची के शरीर में कई फ्रैक्चर होने का आरोप लगाया गया है. परिजनों के मुताबिक, जन्म के 24 दिन बाद बच्ची की मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित करने की बात कही है.

प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी महिला जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत लालपुर के स्कूलपारा निवासी उपासना 10 सितंबर को प्रसव के लिए मनेंद्रगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंची थीं. पीड़िता का कहना है कि प्रसव से पहले उन्होंने पांच बार सोनोग्राफी कराई थी. उनके मुताबिक, जांच के दौरान उन्हें बताया गया था कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है, लेकिन उसकी स्थिति सामान्य प्रसव के अनुकूल नहीं होने के कारण ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है.