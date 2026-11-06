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आगरा में जनगणना में लापरवाही; 124 पर केस दर्ज करने के निर्देश, प्रशासन ने दी चेतावनी

आगरा में जनगणना में लापरवाही. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. लापरवाही बरतने वाले 124 अधिकारियों-कर्मचारियों पर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के तहत ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और कार्य में अनियमितता बरतने वाले 107 प्रगणकों, 17 पर्यवेक्षकों समेत 124 कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं. इससे जनगणना में लगे कर्मचारियों में खलबली मच गई है.

बता दें कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं होनी चाहिए. इसके बाद भी आगरा में जनगणना में लगे कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं. इस पर नगर जनगणना अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि जनगणना कार्य में लगातार अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों पर जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 4, 5 और 11 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया जा रहा है.