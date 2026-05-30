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हमीरपुर पुल हादसा: निर्माण कंपनी, मालिक और सुपरवाइजर पर केस; अफसरों पर भी गिरी गाज

पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कमल ने बताया कि निर्माण कराने वाली कंपनी, उसके मालिक और सुपरवाइजर पर केस दर्ज है.

हमीरपुर पुल हादसा.
हमीरपुर पुल हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 7:31 AM IST

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हमीरपुर: बेतना नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 श्रमिकों की मौत मामले में पुलिस केस दर्ज किया गया. सेतु निर्माण निगम के अधिकारी की तहरीर पर पुल का निर्माण करा रही कंपनी के मालिक और सुपरवाइजर पर केस दर्ज किया गया है. वहीं, हादसे में बच गए मजदूरों ने उस भयावह रात का मंजर बताया और कहा कि पहली बार मौत को इतने नजदीक से देखा.

हादसे के बाद राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने खराब मौसम को दुर्घटना की मुख्य वजह बताया था. सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी ने भी कहा था कि तेज आंधी के कारण स्लैब का कसाव कार्य प्रभावित हुआ, जिससे यह हादसा हुआ है.

हमीरपुर पुल हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

सेतु निगम ने दर्ज कराया केस: हालांकि जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आने लगे. इसके बाद सेतु निगम के उप परियोजना अधिकारी दिलीप कुमार की ओर से कुरारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कमल ने बताया कि प्राथमिकी में निर्माण कार्य करा रही कंपनी मेसर्स द शेल्टर, कंपनी के मालिक विजय प्रताप सिंह निवासी कानपुर और सुपरवाइजर नितीश सचान को नामजद किया गया है.

हादसे के समय पुल पर बेयरिंग लगाने, केबलिंग और कसाव से जुड़ा कार्य चल रहा था. यह निर्माण प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील और जोखिमपूर्ण मानी जाती है. आरोप है कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया.

यही स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत.
यही स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)

काम में बरती गई लापरवाही: निर्माण स्थल से जुड़े लोगों का दावा है कि पिछले कई दिनों से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नियमित रूप से मौजूद नहीं थे. महत्वपूर्ण कार्य मजदूरों और साइट स्टाफ के भरोसे संचालित हो रहा था.

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि मौसम विभाग और राहत विभाग की ओर से पहले ही आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया था तो निर्माणाधीन हिस्से को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई. साथ ही जिस सेगमेंट पर कार्य चल रहा था, उसे पूरी तरह सुरक्षित किए बिना रात भर छोड़ने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया. यह भी जांच का विषय बन गया है.

हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़.
हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम सख्त अधिकारियों पर भी गिरी गाज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद राज्य सेतु निगम ने सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है. वहीं, उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं. शासन स्तर पर गठित जांच समिति तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कैसा था मंजर: हमीरपुर पुल हादसे में जिंदा बच गए तीन मजदूरों के लिए वह रात जिंदगी की सबसे भयावह रात रही. कुछ मिनट पहले तक जिन 6 साथियों के साथ वह काम कर रहे थे, उन्हें अपनी आंखों के सामने मलबे में समाते देखा.

ऊपर टूटे पुल पर फंसे 3 मजदूर पूरी रात इस डर में बैठे रहे कि कहीं बचा हुआ हिस्सा भी नीचे न गिर जाए. हालात ऐसे थे कि उन्होंने नदी में कूदकर जान बचाने तक का मन बना लिया था, लेकिन नीचे मौत और ऊपर मौत देखकर पूरी रात मदद का इंतजार करते रहे.

मौके पर काम करने वाले राजेश निषाद, कल्लू यादव और अवधेश निषाद ने बताया कि रात करीब 12 बजे मौसम अचानक खराब हुआ. तेज हवा और बारिश के बीच मजदूर निर्माणाधीन स्पैन के भीतर जाकर बैठ गए. कुछ देर बाद तेज झटके के साथ सामने का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. देखते ही देखते उनके 6 साथी मलबे में दब गए. अंधेरा, बारिश और तेज हवा के बीच चीख-पुकार मच गई.

मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.
मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

नदी में कूदने के बारे में सोचा: राजेश निषाद ने बताया कि हादसे के बाद पुल और पिलर तक हिलते महसूस हो रहे थे. उन्हें डर था कि कहीं बचा हुआ हिस्सा भी न गिर जाए. नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था. कई बार नदी में कूदने का विचार आया, लेकिन नीचे झांकने पर एक तरफ सूखी जमीन और दूसरी तरफ गहरी ऊंचाई दिखाई दी. ऐसे में बचने की उम्मीद बेहद कम थी.

कल्लू यादव के लिए यह हादसा और भी दर्दनाक रहा. हादसे में उनके सगे भतीजे गंगाचरण और पारिवारिक भतीजे सभाजीत की मौत हो गई. कल्लू ने बताया कि दोनों सिर्फ दो दिन पहले ही काम पर आए थे. कुछ देर पहले तक सभी साथ बैठे थे, लेकिन अचानक हुए हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया. दोनों की आखिरी आवाज उनके कानों में गूंज रही है.

अवधेश निषाद ने बताया कि हादसे के बाद बिजली और जनरेटर बंद हो गए. चारों तरफ अंधेरा छा गया. प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन पानी तक नहीं मिल सका. पूरी रात मोबाइल के सहारे परिजनों और पुलिस को जानकारी देते रहे. हर पल यही डर बना रहा कि कहीं पुल का बचा हुआ हिस्सा भी नीचे न आ जाए.

SDRF के लिए भी मुश्किल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन.
SDRF के लिए भी मुश्किल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन: SDRF के मीडिया प्रभारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि रात 2:27 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी. इसके बाद कानपुर और जालौन से टीमों को रवाना किया गया. सुबह 6:05 बजे इंस्पेक्टर लालचंद यादव के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पहुंची. टूटे पुल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती थी.

जवानों ने रस्सी की सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंच बनाई और एक-एक कर तीनों मजदूरों को सुरक्षित नीचे उतारा. रेस्क्यू के दौरान टीम ने मलबे में दबे छह मजदूरों के शव भी बरामद किए. अभियान कई घंटे तक चला. सुबह जब तीनों मजदूर सुरक्षित जमीन पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर रातभर का खौफ साफ दिखाई दे रहा था.

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