दिल्ली में सिविक एजेंसियों की लापरवाही ने फिर ली जान, सूरजमल विहार में गहरे गड्ढे में फंसे युवक की खंभे से उतरे करंट से मौत
शाहदरा स्थित सूरजमल विहार (रोड नंबर-58) में डिवाइडर के गहरे गड्ढे और बिजली के खंभे में उतरे करंट से 28 वर्षीय संदीप की मौत.
Published : August 29, 2026 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रशासनिक लापरवाही और सिविक एजेंसियों की अनदेखी के चलते एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है. शाहदरा जिले के आनंद विहार स्थित सूरजमल विहार (रोड नंबर-58) में डिवाइडर के गहरे गड्ढे और बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 28 वर्षीय संदीप की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) और बिजली वितरण कंपनी BSES की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रोज की तरह काम पर निकले थे संदीप : डीसीपी शाहदरा आर पी मीना ने कहा मृतक संदीप बिहारी कॉलोनी में अपनी बुआ के साथ रहते थे. बचपन में ही माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद बुआ ने ही उनका पालन-पोषण किया था. संदीप सूरजमल विहार में एक बुजुर्ग की देखभाल के लिए मेडिकल केयरटेकर के रूप में कार्यरत थे और रोजाना पैदल ही काम पर आते-जाते थे.
डिवाइडर में बने करीब तीन फीट गहरे गड्ढे में फंसा था युवक: गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने संदीप को सड़क के डिवाइडर में बने करीब दो से तीन फीट गहरे गड्ढे में फंसा पाया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जांच में सामने आया कि सड़क पार करते समय संदीप का पैर गड्ढे में फंस गया था. इसी दौरान पास में लगे बिजली के खंभे के निचले हिस्से में करंट आ रहा था.पैर फंसे होने के कारण संदीप खुद को वहां से निकाल नहीं पाए और करंट की चपेट में आ गए.
"गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने संदीप को सड़क के डिवाइडर में बने करीब दो से तीन फीट गहरे गड्ढे में फंसा पाया.जांच में सामने आया कि सड़क पार करते समय संदीप का पैर गड्ढे में फंस गया था. इसी दौरान पास में लगे बिजली के खंभे के निचले हिस्से में करंट आ रहा था.पैर फंसे होने के कारण संदीप खुद को वहां से निकाल नहीं पाए और करंट की चपेट में आ गए."....आर पी मीना ,डीसीपी शाहदरा
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने शव को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डिवाइडर में इतना गहरा गड्ढा कब से था और खंभे में करंट आने की मुख्य वजह क्या थी.अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच के आधार पर संबंधित विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
बड़ा सवाल बारिश के दौरान क्यों नहीं होती नियमित जांच?: मानसून के मौसम में सड़कों, डिवाइडरों और बिजली के खंभों के आसपास पानी जमा होने और करंट उतरने का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या PWD और बिजली कंपनी की ओर से समय-समय पर संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही थी? अगर जांच हो रही थी, तो सड़क के बीच बना इतना गहरा गड्ढा और खंभे में उतरा करंट जिम्मेदार कर्मचारियों की नजरों से कैसे बच गया?
फरवरी में जनकपुरी में भी गड्ढे ने ली थी जान: इसी साल फरवरी में जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में गिरने से एक युवक की जान चली गई थी. उस समय भी खुले गड्ढों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भारी जनआक्रोश देखने को मिला था. बावजूद इसके, दिल्ली की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे और खुले तार अब भी हादसों को दावत दे रहे हैं.
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