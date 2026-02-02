ETV Bharat / state

नाला में तब्दील वीवीआईपी सड़क, नगर निगम चुनाव के बीच पुरानी रांची में विकास पर भारी बदहाली!

रांची में विवेकानंद सरोवर, वीवीआईपी सड़क और हरमू बायपास रोड से किशोरगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जलजमाव से लोग परेशान हैं.

neglected areas of old Ranchi will finally see development Amidst municipal elections
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 5:41 PM IST

रांचीः पुरानी रांची में विवेकानंद सरोवर (बड़ा तालाब) से वीवीआईपी सड़क होते हुए हरमू बायपास रोड के रास्ते किशोरगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाली की तस्वीर बन चुकी है. पिछले कई महीनों से यह सड़क सड़क नहीं बल्कि खुले नाले जैसी नजर आ रही है. जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और गंदा पानी भरा रहने से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां से गुजरना हर किसी के लिए जोखिम भरा हो गया है.

इस जर्जर सड़क का सबसे ज्यादा असर वार्ड नंबर 24 और 30 के लोगों पर पड़ रहा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मार्ग उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों का अहम रास्ता है, लेकिन बदहाल स्थिति के कारण अब यह परेशानी और खतरे का सबब बन चुका है. सुबह से शाम तक सैकड़ों राहगीर इस सड़क से गुजरते हैं और हर कोई किसी न किसी तरह मुश्किल झेलता नजर आता है.

नाला में तब्दील रांची की वीवीआईपी सड़क! (ETV Bharat)

स्कूली बच्चों के लिए यह सड़क सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. बारिश या पानी जमा होने के बाद हालात और बदतर हो जाते हैं. कई बार बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कई बार फिसलकर गिरने का खतरा बना रहता है. अभिभावक रोज डर के साये में बच्चों को स्कूल भेजने को मजबूर हैं.

हालात इतने खराब हैं कि सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है. कोई राहगीर ऑटो में लटक कर सफर करता दिखता है, तो कोई बाइक पर किसी तरह संतुलन बनाकर निकलता है. कई लोग मजबूरी में लिफ्ट मांगकर इस सड़क को पार करते हैं. बुजुर्गों और महिलाओं के लिए तो यह रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो गया है.

neglected areas of old Ranchi will finally see development Amidst municipal elections
सड़क पर जलजमाव (ETV Bharat)

स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि सड़क की बदहाली से उनका कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. ग्राहक इस रास्ते से आने से कतराने लगे हैं। गंदगी और जलजमाव के कारण दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे बिक्री पर सीधा असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे पिछले कई महीनों से इस समस्या को लेकर संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं. अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है न तो सड़क की मरम्मत की गई और न ही जलनिकासी की कोई व्यवस्था की गई. लोगों का कहना है कि शिकायतें सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं, जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं.

इस सड़क को लेकर राहगीरों में आक्रोश साफ देखा जा सकता है. स्थानीय निवासियों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. लोगों का कहना है कि जब यह सड़क वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर जानी जाती है, तो फिर इसकी हालत ऐसी क्यों है.

नगर निगम चुनाव का माहौल गर्म है. नेता और प्रत्याशी वोट मांगने के लिए गलियों और मोहल्लों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जीत के बाद इस सड़क की तरह ही वादे भी गड्ढों में चले जाते हैं.

फिलहाल यह सड़क विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. अगर जल्द ही मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है. स्थानीय लोग अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

