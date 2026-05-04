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भिवानी का बीडी गुप्ता पार्क बना जंगल, बदहाली को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल, वेटरन संगठन का फूटा गुस्सा

सिर्फ नाम का बॉटनिकल गार्डन: सूबेदार मेजर बिरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि, "पार्क को बॉटनिकल गार्डन का दर्जा दिया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. धरातल पर एक भी ऐसा पौधा नहीं दिखता जो इसे बॉटनिकल गार्डन साबित कर सके. प्लांटेशन के नाम पर सिर्फ कागजी वर्क किया गया है."

वेटरन संगठन का विरोध: पार्क के मौजूदा हालात पर वेटरन संगठन भिवानी के प्रधान सूबेदार मेजर बिरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने रोष जताया है. उन्होंने कहा कि, "जिस महापुरुष के नाम पर यह पार्क बना है, उसकी इस तरह अनदेखी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती.यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा."

भिवानी: शहर का प्रमुख बीडी गुप्ता पार्क आज बदहाल अवस्था में है. पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीडी गुप्ता की स्मृति में बनाए गए इस पार्क की हालत प्रशासनिक अनदेखी के कारण लगातार बिगड़ती जा रही है. कभी लोगों के सुकून और स्वास्थ्य का केंद्र माना जाने वाला यह पार्क अब अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका है.

वेटरन संगठन का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

कटीली झाड़ियों का कब्जा: ग्रेवाल ने आगे कहा कि, "पार्क में लगभग 50 फीट के क्षेत्र में कीकर और कंटीली झाड़ियों का कब्जा है. इससे आम लोगों के लिए यहां चलना तक मुश्किल हो गया है. यह पार्क अब घूमने की जगह नहीं, बल्कि खतरे का क्षेत्र बन चुका है." पार्क की पगडंडियां और टाइलें जगह-जगह से उखड़ी हुई हैं. योग के लिए बनाया गया शेड भी पूरी तरह टूट चुका है. यहां योगा शेड की हालत इतनी खराब है कि उसका उपयोग करना भी जोखिम भरा है."

भिवानी बीडी गुप्ता पार्क (ETV Bharat)

पानी और शौचालय की कमी: मेजर बिरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने आगे कहा कि, "पार्क में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. जबकि यहां एक कुआं और झेरा मौजूद है, फिर भी पौधों को पानी नहीं मिल रहा. यह प्रशासन की घोर लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है."

भिवानी बीडी गुप्ता पार्क (ETV Bharat)

शहर के पार्कों के हालात: भिवानी में नगर परिषद के लगभग 107 पार्क हैं, जिनकी देखरेख रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पार्षदों के माध्यम से की जाती है. वहीं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन 5-6 पार्क आते हैं. लेकिन अधिकांश पार्कों की हालत संतोषजनक नहीं है, जिनमें बीडी गुप्ता पार्क सबसे खराब स्थिति में है.

संगठन ने की कार्रवाई की मांग: वेटरन संगठन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि पगडंडियों और योगा शेड की मरम्मत, कटीली झाड़ियों की सफाई, बेहतर प्लांटेशन और पानी-शौचालय की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए. यह पार्क भिवानी के लोगों के स्वास्थ्य और सुकून का केंद्र बनना चाहिए, न कि बदहाली का प्रतीक. विशेषज्ञों की मानें तो साफ-सुथरे और हरियाली से भरपूर पार्क लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ऐसे में इस पार्क की बदहाल स्थिति का सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

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