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जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा,अफसरों पर जवाब नहीं देने का आरोप

जांजगीर चांपा : जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी और कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक में विभागीय प्रमुखों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई . इस दौरान बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की निंदा करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव दिया. इस दौरान 16वें वित्त के राशि को सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए स्वीकृत करने की चर्चा की गई.



सामान्य सभा की बैठक में हंगामा

जांजगीर चांपा जिला पंचायत में सभागार में गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की है.बैठक में जिला पंचायत के सभी सदस्यों के अलावा विधायक और विधायक प्रतिनिधि के साथ सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे. लेकिन बैठक के कई विभाग के प्रमुख बैठक में उपस्थित नहीं हुए और अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भेज दिया.ऐसे में सदस्यों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला.इस वजह से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिला.

सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)