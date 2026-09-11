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जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा,अफसरों पर जवाब नहीं देने का आरोप

जांजगीर चांपा के जिला पंचायत सामान्य सभा बैठक में आक्रोश देखने को मिला है.जनप्रतिनिधि उपेक्षा को लेकर नाराज दिखे.

Neglect of public representatives
बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर चांपा : जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी और कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक में विभागीय प्रमुखों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई . इस दौरान बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की निंदा करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव दिया. इस दौरान 16वें वित्त के राशि को सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए स्वीकृत करने की चर्चा की गई.

सामान्य सभा की बैठक में हंगामा
जांजगीर चांपा जिला पंचायत में सभागार में गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की है.बैठक में जिला पंचायत के सभी सदस्यों के अलावा विधायक और विधायक प्रतिनिधि के साथ सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे. लेकिन बैठक के कई विभाग के प्रमुख बैठक में उपस्थित नहीं हुए और अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भेज दिया.ऐसे में सदस्यों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला.इस वजह से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिला.

सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैठक में कांग्रेसी सदस्यों की भारी उपेक्षा हो रही है,विकास कार्य की स्वीकृति भी नहीं मिल पाती.आज की बैठक में 16वें वित्त के लिए प्रस्ताव मंगाए गए . अब उसकी स्वीकृति के लिए सभी को सामान अधिकार की मांग की गई है-अजय प्रीति दिव्य, जिला पंचायत सदस्य

जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुनना अव्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाता है. बैठक में कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होती है.यदि भविष्य में भी इस तरह का कार्य होता रहा तो आंदोलन किया जाएगा- ब्यास कश्यप, विधायक


वहीं जिला पंचयात अध्यक्ष सत्य लता मिरि ने भी अधिकारियों के रवैया को लेकर बैठक में आपत्ति जताई.

वन विभाग में कैम्पा मद से करोड़ों रुपये खर्च किए गए. जिसकी जानकारी कई बैठकों में चाही गई. लेकिन अधिकारी आश्वासन ही दे रहे हैं.इस बैठक में भी जानकारी नहीं दी गई. कैम्पा मद में हुए कार्य की सत्यता की जांच सभी सदस्य करेंगे- सत्यलता मिरि,अध्यक्ष, जिला पंचायत

जिला पंचायत की सामान्य सभा में अपने अधिकार के लिए लगातार जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं. लेकिन कई विभाग के अधिकारी जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में महज खाना पूर्ति करने आते हैं.अधिकारी अपने विभाग की जानकारी साझा नहीं करते,इससे कई तरह के सवाल उठते हैं.

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