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राजसमंद: ड्यूटी के दौरान हादसे में घायल टोल प्लाजा कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना शुरू

नेगड़िया टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण ( ETV Bharat Rajasmand )

राजसमंद: नेगड़िया टोल प्लाजा पर ऑन ड्यूटी हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. करणी सेना ने पीड़ित परिवार को उचित इलाज न कराने व उचित सहायता राशि न देने के आरोप लगाते हुए मंगलवार को नेगड़िया टोल पर आंदोलन का ऐलान कर दिया. पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग पर सर्वसमाज अड़ गया. देलवाड़ा थाना प्रभारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि गोरेला निवासी इंद्रसिंह झाला 2 फरवरी 2026 को ड्यूटी के दौरान हुए एक हादसे में घायल हो गया था. उसका मंगलवार को निधन हो गया. परिजनों का आरोप है कि टोल कंपनी ने उनके व्यवस्थित इलाज पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका निधन हो गया. परिजन व ग्रामवासी मुआवजे की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. पढ़ें: बहरोड़ के माजरी कलां टोल प्लाजा पर तीन घंटे 'कब्जा', स्थानीय लोगों से टोल का विरोध