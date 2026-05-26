राजसमंद: ड्यूटी के दौरान हादसे में घायल टोल प्लाजा कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना शुरू
परिजनों का आरोप है कि युवक ड्यूटी के दौरान हादसे में घायल हुआ था. टोल प्लाजा प्रबंधन ने उसके इलाज की उचित व्यवस्था नहीं की.
Published : May 26, 2026 at 11:30 AM IST
राजसमंद: नेगड़िया टोल प्लाजा पर ऑन ड्यूटी हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. करणी सेना ने पीड़ित परिवार को उचित इलाज न कराने व उचित सहायता राशि न देने के आरोप लगाते हुए मंगलवार को नेगड़िया टोल पर आंदोलन का ऐलान कर दिया. पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग पर सर्वसमाज अड़ गया.
देलवाड़ा थाना प्रभारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि गोरेला निवासी इंद्रसिंह झाला 2 फरवरी 2026 को ड्यूटी के दौरान हुए एक हादसे में घायल हो गया था. उसका मंगलवार को निधन हो गया. परिजनों का आरोप है कि टोल कंपनी ने उनके व्यवस्थित इलाज पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका निधन हो गया. परिजन व ग्रामवासी मुआवजे की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया.
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श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उदयपुर जिलाध्यक्ष अर्जुनसिंह चुंडावत ने बताया कि इंद्रसिंह को घायल अवस्था में परिवार अपने स्तर पर पहले अनंत अस्पताल ले गया. अहमदाबाद अस्पताल ले जाया गया, वहां भी उपचार कराया गया, फिर भी टोल कंपनी ने कोई ठोस सहयोग व सहायता राशि नहीं दी. परिवार का मुखिया चला गया, लेकिन टोल कंपनी आर्थिक सहायता को लेकर गंभीर नहीं है. अब पीड़ित परिवार को न्याय व सहायता राशि दिलाने के लिए नेगड़िया टोल पर प्रबंधन से वार्ता करेंगे. उचित समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसके लिए प्रशासन और टोल प्रबंधन ही जिम्मेदार रहेंगे. इंद्रसिंह के निधन के बाद परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे, वृद्ध माता-पिता हैं, सभी उन्हीं पर आश्रित थे. आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के लिए टोल प्लाजा पर देलवाड़ा थाने से पुलिस जाब्ता पहुंचा. दोपहर तक आक्रोशित लोगों से समझाइश की जा रही थी, लेकिन उनका प्रदर्शन जारी था. नेगड़िया टोल प्लाजा कार्यालय के बाहर आक्रोशित लोग एकत्रित हुए. टोल प्रबंधक से वार्ता हुई, पर कोई सहमति नहीं बनी. सर्वसमाज का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा.
परिजनों की प्रमुख मांगें:
- पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए.
- परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए.
- नेगड़िया व स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री किया जाए.