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SUCCESS STORY: छूटी दिल्ली तो जीविका ने दिखाई राह, नीतू देवी ने उद्यमी बन पेश की मिसाल

नालंदा: अगर इंसान के इरादे पक्के और मेहनत करने का जज्बा हों, तो बड़ी से बड़ी विपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है. इसे सच कर दिखाया है नालंदा के बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र स्थित तुंगी पंचायत के गंजपर गांव की रहने वाली 29 वर्षीय नीतू देवी ने. कभी कोरोना लॉकडाउन की मार से बेबस होकर दिल्ली से खाली हाथ गांव लौटीं नीतू देवी आज एक सफल महिला उद्यमी और ट्रेनर के रूप में अपनी पहचान गढ़ चुकी हैं.

दिलचस्प बात यह है, कि नीतू देवी आगे की पढ़ाई कर खुद एक पत्रकार बनना चाहती थीं, लेकिन आज एक उद्यमी और मास्टर ट्रेनर के रूप में वे अपने इस पेशे से बेहद खुश और संतुष्ट हैं. वे अब तक 70 से अधिक जीविका दीदियों को जूट बैग बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं और दूसरे इलाकों में भी जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं.

कारोबार के साथ-साथ नीतू पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बेहद जागरूक हैं. उनका कहना है, कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी लोग धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जूट के बने ये बैग पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद और टिकाऊ हैं.

नीतू बतातीं हैं कि बाद में जीविका की मदद से जब उन्होंने अलग-अलग जगहों पर स्टॉल और प्रदर्शनी लगानी शुरू की, तो उनके हुनर को बड़े खरीदार मिल गए. आज उनके बनाए इको-फ्रेंडली जूट बैग की सप्लाई राजगीर के विश्वप्रसिद्ध 'जू सफारी', भारतीय डाकघर, पंजाब नेशनल बैंक और स्थानीय आभूषण दुकानदारों से लेकर राजधानी पटना के बाजारों तक हो रही है.

सामान्य दिनों में नीतू को हर महीने 15 हजार रुपये की शुद्ध बचत आराम से हो जाती है, जबकि सीजन और बड़े ऑर्डर के दौरान वे महीने में 50 हजार रुपये तक कमा लेती हैं. शुरुआत में जब उन्होंने जूट के थैले बनाने शुरू किए, तो स्थानीय बाजार में इसकी डिमांड काफी कम थी.

नीतू 'सिंगल चेन' वाले बैग की सिलाई के लिए 12 रुपये प्रति पीस और 'डबल चेन' वाले बैग के लिए 14 रुपये प्रति पीस की दर से महिला कारीगरों रकम देती हैं.एक तैयार बैग को नीतू बाजार में 15 रुपये का मुनाफा रखकर करीब 60 रुपये से 100 रुपए में बेचती हैं. अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगने वाले जीविका के मेले और स्टॉल के सीजन में उनकी बिक्री चरम पर होती है.

नीतू देवी के इस गृह उद्योग का अर्थशास्त्र भी बेहद सुलझा हुआ है. उनके यहां साल में करीब 10 महीने लगातार काम चलता है और एक दिन में 70 से 80 पीस जूट के बैग व पर्स तैयार किए जाते हैं. वे अपने साथ काम करने वाली महिला कारीगरों को भी मेहनताना देती हैं.

उन्होंने अपने पति वीरू पासवान से राय-मशविरा किया और जीविका समूह से 75 हजार रुपये का ऋण (लोन) लेकर जूट बैग सिलने वाली एक मशीन खरीदी. कच्चे माल की कमी न हो, इसके लिए उन्होंने सीधे कोलकाता से ट्रांसपोर्ट के जरिए जूट का मैटेरियल मंगवाना शुरू किया.

दिसंबर 2024 (4 से 16 दिसंबर) के विशेष बैच में भी उनके साथ बिहार शरीफ प्रखंड की 24 अन्य महिलाओं ने जूट उद्योग की बारीकियां सीखीं, जिनमें 9 महिलाएं अकेले तुंगी पंचायत की ही थीं. प्रशिक्षण पूरा करते ही नीतू देवी ने घर में खाली बैठने के बजाय खुद का रोजगार शुरू करने की ठानी.

समूह की बैठकों के जरिए नीतू नूरसराय स्थित आरसेटी (RSETI- Rural Self Employment Training Institute) में सिलाई और जूट बैग निर्माण के प्रशिक्षण की जानकारी मिली. नीतू ने नूरसराय आरसेटी से 13-14 दिनों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया.

गांव लौटने के बाद जब आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब नीतू ने हार मानने के बजाय अपने पति के सिलाई के काम में हाथ बंटाना शुरू किया. उनके जीवन में असली बदलाव वर्ष 2021 में तब आया, जब वे 'शिवगुरु जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ीं.

शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहकर गुजर-बसर करते थे, जहां वीरू अकेले कमाने वाले थे. लेकिन कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने उनकी रोजी-रोटी छीन ली और परिवार को मजबूरन दिल्ली छोड़कर वापस अपने गांव गंजपर लौटना पड़ा.

नीतू देवी की शादी गंजपर निवासी सुरेंद्र पासवान के पुत्र वीरु पासवान के साथ जुलाई 2014 में हुई थी. नीतू ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि उनके पति वीरू पासवान पढ़े-लिखे नहीं हैं.. हालांकि वे शुरू से ही सिलाई के काम में माहिर रहे हैं.

आज नीतू न सिर्फ महीने में 15 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक की आमदनी कर रही हैं, बल्कि इस कमाई से उन्होंने अपना पक्का मकान भी बना लिया है. साथ ही, वे गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश भी दे रही हैं.

एक समय ऐसा था जब नीतू अपने परिवार के साथ मिट्टी के घर में हताशा भरी जिंदगी जी रही थीं और आर्थिक तंगी के कारण उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई तक मुश्किल लग रही थी. लेकिन जीविका समूह से जुड़कर और महज 13-14 दिनों का प्रशिक्षण लेकर उन्होंने जूट बैग बनाने का कारोबार खड़ा कर दिया.

अपनी सफलता के सफर को साझा करते हुए उद्यमी नीतू देवी भावुक होकर कहती हैं कि आज समझ लीजिए कि जीविका मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है. लोग कहते हैं न कि इंसान जमीन से उठकर आसमान छूता है, जीविका से मेरी शुरुआत कुछ वैसी ही हुई थी..जब मैं लॉकडाउन में दिल्ली से आई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं.

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नीतू आगे बताती हैं कि आरसेटी नूरसराय से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने और मेरे पति ने मिलकर यह काम शुरू किया. जीविका के स्टॉल के जरिए मुझे पीएनबी, इंडियन पोस्ट ऑफिस से बड़े ऑर्डर मिले. आज मेरी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी है. मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, किसी पर निर्भर नहीं हूं और अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूं.

"जीविका मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है. लोग कहते हैं न कि इंसान जमीन से उठकर आसमान छूता है, जीविका से मेरी शुरुआत कुछ वैसी ही हुई थी..जब मैं लॉकडाउन में दिल्ली से आई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. वहां से यहां तक का सफर मेरे लिए जीविका के कारण ही संभव हो सका है."-नीतू देवी, महिला उद्यमी

कम से कम 70 दीदियों को दिया प्रशिक्षण

नीतू आगे बताती हैं कि आज मेरे साथ इस रोजगार में 3 से 4 दीदियां और मेरे पति को मिलाकर कुल 5 से 6 लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं. इसके अलावा मैं कम से कम 70 दीदियों को प्रशिक्षण दे चुकी हूं. मेरे साथ ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं जो आज से पहले खुद से 5 रुपये भी नहीं कमाती थीं, लेकिन आज वे मेरे साथ काम करके प्रतिदिन 300, 400 से लेकर 500 रुपये तक कमा लेती हैं.

अपने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए नीतू ने कहा कि मैं चाहती हूं कि इस व्यापार को और बड़े पैमाने पर बढ़ाऊं और अपने जैसी अन्य गृहिणियों को जोड़ूं, ताकि वे भी घर की दहलीज से बाहर निकलें और दो पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सकें.

"मैं चाहती हूं कि इस व्यापार को और बड़े पैमाने पर बढ़ाऊं और अपने जैसी अन्य गृहिणियों को जोड़ूं, ताकि वे भी घर की दहलीज से बाहर निकलें और दो पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सकें."- नीतू देवी, महिला उद्यमी

सिलाई करतीं नीतू देवी (ETV Bharat)

पति ने दिया पूरा साथ

नीतू की इस उड़ान में उनके पति वीरू पासवान चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं. वीरू खुद पेशे से टेलर हैं और पुलिसकर्मियों की वर्दी ('खाकी कमांड') सिलने का काम करते हैं. अपने काम के साथ-साथ वे जूट बैग की कटिंग और सामान तैयार करवाने में पत्नी की पूरी मदद करते हैं.

वीरू बताते हैं कि हमारी शादी जुलाई 2014 में हुई थी. मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं, शुरू से ही सिलाई के काम में रहा. पहले हम दिल्ली में रहते थे और मैं अकेले कमाता था, जिससे घर की स्थिति कुछ बढ़िया नहीं थी. लॉकडाउन में जब यहां वापस चले आए और पत्नी ने जीविका से जुड़कर यह काम सीखा, तो मैं भी सामान बनवाने में इनकी मदद करने लगा.

"आज बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी खुद कमा रही है और 5-7 लोगों को काम भी सिखा रही है. पहले हमारी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अब इसी कारोबार की बदौलत हमारा जीवन स्तर सुधर गया है और हमने अपना पक्का घर भी बना लिया है."- वीरू पासवान, नीतू के पति

कटिंग करते नीतू के पति (ETV Bharat)

अन्य महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली

नीतू देवी के इस केंद्र ने गांव की अन्य गरीब महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली के रंग भर दिए हैं. गंजपर की ही रहने वाली सुधा देवी पिछले 2 सालों से नीतू के साथ काम कर रही हैं. आठवीं कक्षा तक पढ़ीं सुधा के पति कपड़े की एक दुकान में काम करते हैं और उनके चार बच्चे हैं.

सुधा बताती हैं कि मुझे पहले से सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने यहीं आकर नीतू दीदी से काम सीखा और अब हर तरह के छोटे-बड़े जूट के झोले बना लेती हूं. मैं रोजाना 30 से 40 झोले तैयार कर लेती हूं. जबसे यहां काम करने लगी हूं घर अच्छे से चल जाता है.

"पहले सिर्फ पति की कमाई से चार बच्चों और परिवार का गुजारा करने में बहुत परेशानी होती थी, कुछ हो नहीं पाता था. लेकिन जब से यहां काम करने लगी हूं, बहुत आराम हो गया है और घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं."- सुधा देवी, कर्मचारी

जूट बैग सिलती कर्मचारी (ETV Bharat)

आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं

वहीं, पिछले एक साल से यहां काम कर रहीं रीना देवी के पति कटिंग (मजदूरी) का काम करते हैं. रीना का एक छोटा बच्चा भी है, फिर भी वे समय निकालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. रीना बताती हैं कि मुझे थोड़ी-बहुत सिलाई पहले से आती थी. जब पता चला कि पास में ही नीतू दीदी काम दे रही हैं, तो मैं भी यहां जुड़ गई.

रीना कहतीं हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए मैं सुबह 11:00 बजे आती हूं और शाम 4:00 बजे काम करके घर चली जाती हूं. यहां जूट का झोला और पर्स बनाती हूं. पहले घर में खाली बैठे रहती थी और एक पैसा नहीं कमाती थी, लेकिन अब यहां काम करने से दो पैसे निकल जाते हैं और परिवार को काफी फायदा हो रहा है.

"मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए मैं सुबह 11:00 बजे आती हूं और शाम 4:00 बजे काम करके घर चली जाती हूं. यहां जूट का झोला और पर्स बनाती हूं. पहले घर में खाली बैठे रहती थी और एक पैसा नहीं कमाती थी, लेकिन अब यहां काम करने से दो पैसे निकल जाते हैं और परिवार को काफी फायदा हो रहा है."- रीना देवी, कर्मचारी

यकीनन गंजपर की नीतू देवी ने मात्र एक सिलाई मशीन और अपने बुलंद हौसले के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, वह ग्रामीण बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत तस्वीर है.



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