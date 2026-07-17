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बस्तर में नीट छात्रा ने दी जान, लगातार तीसरी बार फेल होने से थी दुखी

बस्तर में नीट की एक छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पढ़िए सुनील कश्यप की रिपोर्ट

BASTAR JAGDALPUR AREA
जगदलपुर एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 10:41 PM IST

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बस्तर: जगदलपुर में नीट परीक्षा में लगातार तीन बार असफल होने पर एक छात्रा ने घातक कदम उठा लिया. युवती की उम्र 20 साल थी. पूरी घटना बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल खासपारा की है. युवती का शव उसके कमरे से मिला है. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जगदलपुर की रहने वाली थी छात्रा

इस घटना पर जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने जानकारी दी है. उन्होंने बतायी कि युवती आड़ावाल खासपारा की निवासी थी. उसका नाम सुरला हरिका राव नायडू था. उसकी उम्र 20 साल थी. वह पिछले तीन वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रही थी और लगातार परीक्षा दे रही थी. बताया गया कि बीती रात NEET का परिणाम घोषित हुआ था. परिवार के साथ रात का खाना खाने के बाद युवती देर रात तक जाग रही थी और अपने लैपटॉप पर परीक्षा परिणाम देख रही थी. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए.

बस्तर में नीट छात्रा ने दी जान (ETV BHARAT)

गुरुवार रात की घटना

रात करीब 3:30 बजे जब युवती की मां उसे देखने उसके कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला मिला. अंदर जाकर देखा तो युवती का शव पड़ा हुआ था. परिजनों ने तत्काल उसके शव को कब्जे में लिया और महारानी अस्पताल लेकर गए. मौत की पुष्टि महारानी अस्पताल में डॉक्टर ने की. सूचना मिलने पर बोधघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में युवती के परीक्षा परिणाम से निराश होने की बात सामने आई है. इस केस में और जांच के बाद अन्य खुलासा हो सकेगा.

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