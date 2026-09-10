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NEET UG Counselling: दूसरे राउंड के परिणाम में 566 अंक पर 25655 रही क्लोजिंग रैंक, एम्स में 4377 रैंक पर भी सीट

कोटा: देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए चल रही ऑल इंडिया 15 फीसदी सेंट्रल कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा जारी किए गए परिणामों में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 25655 रही है. इस कैटेगरी में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा अंतिम चॉइस रहा है. इस रैंक पर NEET UG का स्कोर 566 अंक है.

पहले राउंड में क्लोजिंग रैंक 22342 और स्कोर 572 अंक था. ऐसे में दूसरे राउंड में क्लोजिंग रैंक और नीचे आ गई है. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 560 अंक और 29743 रैंक क्लोजिंग रही है. ओबीसी कैटेगरी में 566 अंक और 25768 रैंक पर सीट अलॉट हुई है. एससी कैटेगरी में 120870 रैंक व 478 अंक क्लोजिंग स्कोर रहा है, जबकि एसटी कैटेगरी में 131976 रैंक और 471 अंक पर अंतिम अलॉटमेंट हुआ है.

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निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि द्वितीय राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट गुरुवार दोपहर को जारी कर दिया गया. एमसीसी ने AIIMS, JIPMER, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज व ESIC मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया मेडिकल व डेंटल सीटों के साथ-साथ चुनिंदा सेंट्रल नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में भी प्रवेश के लिए काउंसलिंग की है.

दिल्ली एम्स में कोई नया अलॉटमेंट नहीं: मिश्रा के अनुसार एम्स दिल्ली में इस राउंड में कोई नया अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम राउंड में ही सभी कैंडिडेट्स जॉइन कर चुके थे. दूसरे एम्स की बात की जाए तो वहां पर एम्स मदुरै सबसे अंतिम चॉइस रहा है. इसे जनरल कैटेगरी के एक स्टूडेंट ने 4377 रैंक और 624 अंक पर चुना है. इस कैंडिडेट ने पहले आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर चुना था, लेकिन बाद में वहां रिपोर्टिंग न करते हुए अपग्रेडेशन के जरिए एम्स मदुरै की चॉइस ली है.

177 अंक पर भी मेडिकल व डेंटल कॉलेज की सीट: जिप्मेर पांडिचेरी व कराईकल कैंपस के ऑल इंडिया कोटे में जनरल कैटेगरी को 4090 रैंक पर सीट अलॉट हुई है, जबकि ईडब्ल्यूएस की 6547, ओबीसी की 4767, एससी की 29717 व एसटी की 40684 क्लोजिंग रैंक रही. इसी प्रकार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगरी में 44053, ईडब्ल्यूएस को 50773, ओबीसी में 46755, एससी को 166588 व एसटी कैटेगरी में 204945 रैंक पर सीट अलॉट हुई है. डीम्ड यूनिवर्सिटी से संबद्ध मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक 1190153 रही, जिस पर नीट यूजी का स्कोर 177 अंक है. वहीं डेंटल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक 1193073 रही है, जिस पर नीट यूजी का स्कोर 177 अंक है.

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