NEET UG Result 2026: बिहार के आयुष भालोटिया स्टेट टॉपर, 4 छात्रों ने बनाई देश के टॉप-138 में जगह
नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी, बिहार के आयुष भालोटिया एआईआर-4 और रिया रंजन एआईआर-6 रहे. टॉप-138 में बेटियों का दबदबा, कट-ऑफ बढ़ा. पढ़ें-
Published : July 17, 2026 at 9:11 AM IST
पटना: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का परिणाम एनटीए ने घोषित कर दिया है. इस बार देशभर में किसी भी अभ्यर्थी को 720 में 720 अंक नहीं मिले. वहीं बिहार के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. नवादा जिले के वारिसलीगंज के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही. बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है.
आयुष बने बिहार के टॉपर: राज्य के चार छात्रों ने देश के टॉप-138 अभ्यर्थियों में जगह बनाई है, जिनमें राज्य के आयुष भालोटिया ने ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है. 710 अंकों के साथ सफलता पाने वाले आयुष ने कहा कि उन्हेंने रोजाना 5 से 7 घंटे खुद पढ़ाई की और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया.
“मैंने रोजाना 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया. लगातार मेहनत और सही रणनीति से ही यह उपलब्धि हासिल हुई.”-आयुष भलोटिया, बिहार टॉपर
#WATCH | कोटा के आयुष भलोटिया ने NEET UG 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 4 हासिल करने पर कहा, "मैंने 710 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 4 पाई... मैंने रोज़ाना लगभग पाँच से सात घंटे सेल्फ-स्टडी की और छह घंटे की क्लास अटेंड की..." pic.twitter.com/axSeRISt0V— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 16, 2026
टॉप-138 में बनाई जगह: बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक-6, रविकांत दीघवार ने रैंक-55 और आदित्य कुमार ने रैंक-73 प्राप्त किया है. इन चारों छात्रों ने 690 से अधिक अंक हासिल कर टॉप-138 की सूची में अपनी जगह बनाई. वहीं इस बार अधिकतम 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है.
टॉप-138 में बेटियों का दबदबा: राष्ट्रीय स्तर पर 690 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 138 अभ्यर्थियों में छात्राओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टॉप-138 में करीब 58 प्रतिशत छात्राएं और 42 प्रतिशत छात्र शामिल हैं. यानी इस बार मेरिट सूची में बेटियों ने बढ़त बनाई है. इस बार कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कट ऑफ 144 से बढ़कर 213 रहा है. ओबीसी और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 113 से बढ़कर 177 गया है.
कोई नहीं ला पाया 720 का परफेक्ट स्कोर: इस बार 700 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 19 रही है. जबकि पिछले वर्षों में यह संख्या काफी अधिक रही थी. इस बार 720 का परफेक्ट स्कोर कोई छात्र नहीं हासिल कर पाया है. शिक्षाविद आशुतोष झा का कहना है कि परिणाम से स्पष्ट है कि इस बार परीक्षा में उच्च अंक हासिल करना पहले की तुलना में अधिक कठिन रहा है.
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
66 शहरों से आए टॉप अभ्यर्थी: देश के टॉप-138 अभ्यर्थी 66 अलग-अलग शहरों से हैं. नीट की तैयारी करने वाली शिक्षक आशुतोष झा ने कहा कि 'इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता कुछ चुनिंदा महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है. छोटे शहरों और राज्यों के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के छात्रों की सफलता इसी बदलाव की बड़ी मिसाल है. हालांकि कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव प्रमुख कारण है.
अब शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया: नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी होने के बाद अब एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य मेडिकल एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. ऑल इंडिया कोटा और राज्य कोटा के तहत अभ्यर्थी अपनी रैंक के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विकल्प भरेंगे. बिहार के सफल अभ्यर्थियों की भी अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी.
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