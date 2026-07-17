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NEET UG Result 2026: बिहार के आयुष भालोटिया स्टेट टॉपर, 4 छात्रों ने बनाई देश के टॉप-138 में जगह

पटना: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का परिणाम एनटीए ने घोषित कर दिया है. इस बार देशभर में किसी भी अभ्यर्थी को 720 में 720 अंक नहीं मिले. वहीं बिहार के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. नवादा जिले के वारिसलीगंज के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही. बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है.

आयुष बने बिहार के टॉपर: राज्य के चार छात्रों ने देश के टॉप-138 अभ्यर्थियों में जगह बनाई है, जिनमें राज्य के आयुष भालोटिया ने ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है. 710 अंकों के साथ सफलता पाने वाले आयुष ने कहा कि उन्हेंने रोजाना 5 से 7 घंटे खुद पढ़ाई की और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया.

“मैंने रोजाना 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया. लगातार मेहनत और सही रणनीति से ही यह उपलब्धि हासिल हुई.”-आयुष भलोटिया, बिहार टॉपर

टॉप-138 में बनाई जगह: बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक-6, रविकांत दीघवार ने रैंक-55 और आदित्य कुमार ने रैंक-73 प्राप्त किया है. इन चारों छात्रों ने 690 से अधिक अंक हासिल कर टॉप-138 की सूची में अपनी जगह बनाई. वहीं इस बार अधिकतम 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है.

टॉप-138 में बेटियों का दबदबा: राष्ट्रीय स्तर पर 690 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 138 अभ्यर्थियों में छात्राओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टॉप-138 में करीब 58 प्रतिशत छात्राएं और 42 प्रतिशत छात्र शामिल हैं. यानी इस बार मेरिट सूची में बेटियों ने बढ़त बनाई है. इस बार कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कट ऑफ 144 से बढ़कर 213 रहा है. ओबीसी और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 113 से बढ़कर 177 गया है.