ETV Bharat / state

NEET UG Result 2026: बिहार के आयुष भालोटिया स्टेट टॉपर, 4 छात्रों ने बनाई देश के टॉप-138 में जगह

नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी, बिहार के आयुष भालोटिया एआईआर-4 और रिया रंजन एआईआर-6 रहे. टॉप-138 में बेटियों का दबदबा, कट-ऑफ बढ़ा. पढ़ें-

(फोटो सोर्स- एलन कोचिंग और उनके पेरेंट्स)
बिहार टॉपर टॉपर आयुष भालोटिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का परिणाम एनटीए ने घोषित कर दिया है. इस बार देशभर में किसी भी अभ्यर्थी को 720 में 720 अंक नहीं मिले. वहीं बिहार के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. नवादा जिले के वारिसलीगंज के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही. बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है.

आयुष बने बिहार के टॉपर: राज्य के चार छात्रों ने देश के टॉप-138 अभ्यर्थियों में जगह बनाई है, जिनमें राज्य के आयुष भालोटिया ने ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है. 710 अंकों के साथ सफलता पाने वाले आयुष ने कहा कि उन्हेंने रोजाना 5 से 7 घंटे खुद पढ़ाई की और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया.

“मैंने रोजाना 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे की नियमित क्लास पर पूरा ध्यान दिया. लगातार मेहनत और सही रणनीति से ही यह उपलब्धि हासिल हुई.”-आयुष भलोटिया, बिहार टॉपर

टॉप-138 में बनाई जगह: बिहार की रिया रंजन ने ऑल इंडिया रैंक-6, रविकांत दीघवार ने रैंक-55 और आदित्य कुमार ने रैंक-73 प्राप्त किया है. इन चारों छात्रों ने 690 से अधिक अंक हासिल कर टॉप-138 की सूची में अपनी जगह बनाई. वहीं इस बार अधिकतम 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है.

टॉप-138 में बेटियों का दबदबा: राष्ट्रीय स्तर पर 690 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 138 अभ्यर्थियों में छात्राओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टॉप-138 में करीब 58 प्रतिशत छात्राएं और 42 प्रतिशत छात्र शामिल हैं. यानी इस बार मेरिट सूची में बेटियों ने बढ़त बनाई है. इस बार कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कट ऑफ 144 से बढ़कर 213 रहा है. ओबीसी और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 113 से बढ़कर 177 गया है.

कोई नहीं ला पाया 720 का परफेक्ट स्कोर: इस बार 700 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 19 रही है. जबकि पिछले वर्षों में यह संख्या काफी अधिक रही थी. इस बार 720 का परफेक्ट स्कोर कोई छात्र नहीं हासिल कर पाया है. शिक्षाविद आशुतोष झा का कहना है कि परिणाम से स्पष्ट है कि इस बार परीक्षा में उच्च अंक हासिल करना पहले की तुलना में अधिक कठिन रहा है.

66 शहरों से आए टॉप अभ्यर्थी: देश के टॉप-138 अभ्यर्थी 66 अलग-अलग शहरों से हैं. नीट की तैयारी करने वाली शिक्षक आशुतोष झा ने कहा कि 'इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता कुछ चुनिंदा महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है. छोटे शहरों और राज्यों के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के छात्रों की सफलता इसी बदलाव की बड़ी मिसाल है. हालांकि कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव प्रमुख कारण है.

अब शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया: नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी होने के बाद अब एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य मेडिकल एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. ऑल इंडिया कोटा और राज्य कोटा के तहत अभ्यर्थी अपनी रैंक के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विकल्प भरेंगे. बिहार के सफल अभ्यर्थियों की भी अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी.

ये भी पढ़ें-

AI से बदलेगी पढ़ाई, 150 स्कूलों से 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' की शुरुआत.. JEE-NEET की भी होगी तैयारी

NEET सॉल्वर गैंग के 'मुन्ना भाई' ने दिया MBBS का पेपर, कोर्ट ने दी पुलिस कस्टडी में एग्जाम की इजाजत

TAGGED:

नीट यूजी 2026 रिजल्ट
BIHAR TOPPER AYUSH BHALOTIA
AYUSH BHALOTIA ALL INDIA RANK 4
बिहार टॉपर आयुष भलोटिया
NEET UG ‍BIHAR TOPPERS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.