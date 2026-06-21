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RE- NEET पेपर ने स्टूडेंट्स के छुड़ाए पसीने, परीक्षा केंद्रों पर कान की बाली, रक्षा सूत्र तक उतरवाए

RE- NEET पेपर के लिए मध्य प्रदेश में बनाए गए थे 283 परीक्षा केन्द्र ( ETV Bharat )

भोपाल के सरोजनी नायडू सरकारी गर्ल्स काॅलेज में बनाए गए परीक्षा केन्द्र से बाहर निकली प्रियंका ने कहा, यह मेरा पहला अटेम्प्ट था. मैंने पिछला कैंसल हो चुका पेपर भी दिया था. इस बार के पेपर के मुकाबले पिछला पेपर बहुत सरल था, हालांकि पेपर अच्छा गया है.

भोपाल: राजधानी भोपाल सहित देश भर में साढ़े 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2026 का दूसरी बार पेपर दिया. हालांकि दूसरे पेपर ने कई स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा दिए. पेपर देकर निकले स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले के मुकाबले पेपर बहुत बड़ा और कठिन था. मनमुताबिक अच्छा पेपर न होने से कई स्टूडेंट्स उदास चेहरों के साथ परीक्षा केन्द्र से बाहर निकले. हालांकि कई छात्रों ने कहा कि पेपर कठिन जरूर था, लेकिन बहुत अच्छा गया. परीक्षा के बाद अब स्टूडेंट्स को इसके रिजल्ट का इंतजार है.

भोपाल की कृतिका साहू ने भी नीट का एग्जाम दिया है. पेपर देकर एग्जाम हाॅल से बाहर निकली कृतिका अपने पेपर से खुश थी. उन्होंने कहा, मैंने पिछला पेपर भी दिया था. इस बार का पेपर थोड़ा कठिन आया है. पिछले पेपर पर बायो से जुड़े सवाल आसान थे, लेकिन इस बार बायो से जुड़े सवाल ज्यादा कठिन और बड़े पूछे गए हैं, इसमें ज्यादा समय लग गया. फिजिक्स में भी ज्यादा सवाल पूछे गए, कुछ सवालों में समय जरूर ज्यादा लगा, लेकिन कुल मिलाकर पेपर अच्छा गया है.

RE- NEET पेपर के मध्य प्रदेश में बनाए गए थे 283 परीक्षा केन्द्र (ETV Bharat)

पेपर देकर निकली भोपाल की अनुश्री उपाध्याय अपने पेपर से थोड़ी निराश दिखाई दी. उन्होंने कहा कि पिछला पेपर उनका बहुत अच्छा गया था, लेकिन यह पेपर उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. फिजिक्स और कैमेस्ट्री से जुड़े सवाल बहुत कठित थे.

परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी चेकिंग (ETV Bharat)

कड़ी चेकिंग से स्टूडेंट्स हुए परेशान

नीट यूजी के लिए राजधानी भोपाल सहित देश भर में 561 शहरों में 5440 परीक्षा केन्द्र बनाए गए. दोपहर 2 बजे से लेकर शाम सवा 5 बजे तक परीक्षा का समय रखा गया. मध्य प्रदेश में 283 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे. पेपर लीक के कारण इस बार स्टूडेंट्स को कड़े नियमों से गुजरना पड़ा. परीक्षा केन्द्र पर स्टूडेंट्स से कान की बाली, टाॅप्स और हाथों में बांधे गए रक्षा सूत्र तक उतरवा लिए गए. परीक्षा केन्द्र के अंदर कोई भी सामान नहीं ले जाने दिया गया.