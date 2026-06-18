RE-NEET UG 2026: NTA का छात्रों के नाम संदेश, अफवाहों से दूर रहकर परीक्षा देने की अपील
परीक्षा के दौरान बढ़ते तनाव को देखते हुए NTA ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सलाह दी है.
Published : June 18, 2026 at 7:29 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने री-नीट यूजी परीक्षा 2026 से ठीक पहले देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए संदेश जारी किया है. एजेंसी ने छात्रों से शांत रहने, अपनी तैयारी पर भरोसा रखने और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है. NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी. परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
अपनी मेहनत पर भरोसा रखें
NTA ने अपने संदेश में कहा कि अब तक अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत और तैयारी की है. ऐसे में परीक्षा के अंतिम दिनों में तनाव लेने की जरूरत नहीं है. एजेंसी ने छात्रों से पर्याप्त आराम करने, सकारात्मक सोच बनाए रखने और परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है. NTA ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी बात अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है. परीक्षा में सफलता के लिए शांत और एकाग्र मन से प्रश्नों का सामना करना जरूरी है.
📌 A message to our students— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
The…
परीक्षा तय समय पर होगी, अफवाहों से बचें
एजेंसी ने परीक्षा स्थगित होने संबंधी किसी भी प्रकार की अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि NEET UG 2026 परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी. छात्रों से आग्रह किया गया है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट जानकारियों पर विश्वास न करें. केवल NTA की आधिकारिक सूचनाओं को ही सही मानें. NTA ने कहा कि गलत सूचनाएं छात्रों के मन में अनावश्यक चिंता और भ्रम पैदा कर सकती हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा किया जाना चाहिए.
सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था
एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. NTA के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस उद्देश्य से मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को रोका जा सके.
नकल और गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई
NTA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, नकल या अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एजेंसी ने कहा कि इन सख्त उपायों का उद्देश्य उन लाखों ईमानदार और मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करना है, जो अपनी योग्यता के आधार पर सफलता हासिल करना चाहते हैं.
पिछली चुनौतियों से सीखकर व्यवस्था को किया और मजबूत
NTA ने अपने संदेश में कहा कि 3 मई को लिया गया कठिन निर्णय पूरी तरह छात्रों के हित में था. जैसे ही किसी समस्या की पहचान हुई, एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए. एजेंसी ने बताया कि पिछले अनुभवों से मिले सबक के आधार पर इस बार व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया है जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को समान और निष्पक्ष अवसर मिल सके.
मानसिक तनाव होने पर मदद लेने की सलाह
परीक्षा के दौरान बढ़ते तनाव को देखते हुए NTA ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सलाह दी है. एजेंसी ने कहा कि यदि किसी छात्र को अत्यधिक दबाव या चिंता महसूस हो रही है तो वह सहायता लेने में संकोच न करें. इसके लिए MANAS मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (14416) है, जहां जरूरतमंद छात्रों को परामर्श और सहायता मिल सकती है. NTA ने कहा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और समझदारी की निशानी है.
अभिभावकों और शिक्षकों से भी सहयोग की अपील
एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के अन्य लोगों से भी विशेष अपील की है कि वे परीक्षा के अंतिम दिनों में छात्रों का मनोबल बढ़ाएं. NTA ने कहा कि बिना पुष्टि वाली खबरें और अफवाहें साझा करने से बचें तथा छात्रों को शांत और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराएं. अपने संदेश के अंत में NTA ने कहा कि छात्र गहरी सांस लें, खुद पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों. एजेंसी ने आश्वस्त किया कि वह हर कदम पर छात्रों के साथ खड़ी है और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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