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जानिए कौन हैं NEET परीक्षा में पकड़े गए 'सॉल्वर गैंग' के स्पेशल 30?

कवैया थाने के छोटी कवैया वार्ड संख्या 32 से मंगल यादव के पुत्र मुकुंद कुमार और दिनेश यादव के पुत्र अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. बड़ी कवैया वार्ड संख्या 32 से संजय राम के पुत्र सुपरवाइजर विशाल कुमार की गिरफ्तारी हुई है.

कजरा थाने के नरोतमपुर निवासी सुपरवाइजर अमलेश कुमार भी पकड़े गए हैं, जिनके पिता रामप्रवेश सिंह हैं. कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार दालपट्टी वार्ड संख्या 26 से दो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें रामबालक साव के पुत्र कृष्णा कुमार और अरुण ठाकुर के पुत्र अंकित कुमार शामिल हैं.

कई बायोमेट्रिक कर्मी अरेस्ट: जालसाजी में सहयोग करने वाले बायोमेट्रिक कर्मियों में सबसे बड़ी संख्या लखीसराय जिले से है. कजरा थाना के अरमा निवासी सुपरवाइजर बादल कुमार शामिल हैं, जिनके पिता शिवशंकर पासवान हैं.

मूल अभ्यर्थी भी पकड़ाए: मूल अभ्यर्थियों में नालंदा जिले के नगरनौसा थाना अंतर्गत खपुरा के रहने वाले दो सगे भाई संजीत कुमार और रंजीत कुमार शामिल हैं, जिनके पिता का नाम विनोद कुमार है. इन मूल परीक्षार्थियों की मदद करने वाले सहयोगी अर्पित सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मुजफ्फरपुर जिले के भगवानपुर थाना अंतर्गत यादव नगर के निवासी हैं और उनके पिता का नाम पवन कुमार सिंह है.

सुपौल जिले के पथरा थाना अंतर्गत पथरा निवासी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पिता शिव नारायण साह हैं. वहीं मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र से ललन जीझा के बेटे सौरभ जीझा को पकड़ा गया है. इसी जिले के लौकहा थाना अंतर्गत विशनपुर निवासी रौशन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पिता जीवछ साह हैं और वह एनएमसीएच पटना का छात्र हैं.

विवेक कुमार को भी पकड़ा गया है. विवेक कुमार मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना अंतर्गत हरचंदा निवासी है. विवेक कुमार के पिता का नाम योगेंद्र चौधरी है और वह एएन मगध मेडिकल कॉलेज का छात्र है.

बिहार के 27 आरोपी गिरफ्तार: बिहार से परीक्षा में बैठने वाले फर्जी और मूल अभ्यर्थियों में कई लोग शामिल थे. मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना अंतर्गत शंकरपुर निवासी मंतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है. मंतोष कुमार के पिता का नाम शम्भू यादव हैं और वह न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज का छात्र है.

लखीसराय: 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई 2026 को इसे निरस्त कर दिया गया था. वहीं 21 जून 2026 को NEET (UG) री-एग्जाम हुआ. प्रशासन की ओर से केंद्रों पर चाक-चौबंद इंतजाम किए गए, लेकिन लखीसराय में सॉल्वर गैंग ने एक बार फिर से इस परीक्षा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की. हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 मुन्नाभाई समेत सॉल्वर गैंग के 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

कवैया रोड वार्ड संख्या 31 से त्रिपुरारी ठठेरा के पुत्र मोहित कुमार और पचना रोड से स्वर्गीय मोहित कुमार गुप्ता के पुत्र आर्यन कुमार को पकड़ा गया है. पुरानी बाजार लखीसराय से राजोकांत वर्मा के पुत्र शंकर कुमार वर्मा की गिरफ्तारी हुई है.

शेखपुरा जिले के कोरमा थाना अंतर्गत कोयला निवासी राजकुमार महतो के पुत्र सुदर्शन कुमार को भी लखीसराय के पचना रोड बाईपास से अरेस्ट किया गया है. पिपरिया थाना के मोहनपुर निवासी जवाहर पासवान के पुत्र उदय कुमार और सूर्यगढ़ा थाना के रामपुर निवासी रामपदारथ सिंह के पुत्र घनश्याम कुमार भी इस धांधली में शामिल थे.

किउल थाना क्षेत्र के खगौर वार्ड संख्या 2 से सच्चितानंद शर्मा के पुत्र राकेश कुमार और खगौर वार्ड संख्या 6 से नवीन कुमार के पुत्र अंकित कुमार को पकड़ा गया है. इसके अलावा हलसी थाना के कुरियारी निवासी संतोष यादव के पुत्र चंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.

वैशाली और नवादा के आरोपी भी पकड़ाए: लखीसराय के अलावा बिहार के दो अन्य जिलों से भी बायोमेट्रिक कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है. इसमें वैशाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत पासवान चौक निवासी मयंक कश्यप शामिल हैं, जिनके पिता का नाम हरिशंकर प्रसाद है. वहीं नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना अंतर्गत सहबाजपुर सराय निवासी अदिति कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पिता का नाम राधेरमण सिंह है.

लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता (ETV Bharat)

झारखंड के दो फर्जी परीक्षार्थी : इस रैकेट में झारखंड राज्य से भी फर्जी परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हुई है. गिरिडीह जिले के बिरनी थाना अंतर्गत ग्राम बरमसिया की रहने वाली पूनम कुमारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पिता का नाम बालेश्वर प्रसाद है. इसके अलावा पलामू जिले के हरिहरगंज थाना अंतर्गत ग्राम शेरभुका की रहने वाली चंचल कुमारी को भी फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा गया है, जिनके पिता का नाम सत्येंद्र प्रसाद है.

राजस्थान के आरोपी: गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थियों में राजस्थान का भी एक मेडिकल छात्र शामिल है. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला व थाना अंतर्गत ग्राम सेमरदा (पोस्ट-गेरई) के रहने वाले जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है. जितेंद्र कुमार के पिता का नाम कारू राम है और वह बिहार के एनएमसीएच पटना का छात्र है.

तीन FIR दर्ज: इसके अतिरिक्त राजीव अग्रवाल के पुत्र अमन अग्रवाल को भी इस मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है. इस पूरी बायोमेट्रिक धांधली और कूटरचित दस्तावेजों के मामले में पुलिस ने किउल थाना कांड संख्या 64/26 और कवैया थाना कांड संख्या 244/26 एवं 245/26 दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की है.

तीन सेंटर्स पर हो रही थी गड़बड़ी- एसपी: एसपी प्रेरण कुमारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान सूचना मिली की कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी की जा रही है. जानकारी मिली की फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है. सूचना पर सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ एसडीएम और एसडीपीओ की एक टीम बनाई गई और सत्यापन किया गया. तीन सेंटर प्लस टू हसनपुर, केआरके और केंद्रीय विद्यालय से 9 फर्जी अभ्यर्थियों (स्कॉलर) को कस्टडी में लिया गया.

"बायोमेट्रिक टीम की संलिप्तता से स्कॉलर बच्चों की सेंटर में एंट्री करायी जाती है. दो सेटर्स और एक ओरिजनल कैंडिडेट भी अरेस्ट किया गया है. कुल 30 गिरफ्तारी है. तीन एफआईआर की गई है. सेटर्स से पूछताछ की जाएगी."- प्रेरणा कुमारी,एसपी

आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री: अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है, जो सभी आरोपियों से पूछाताछ करेगी. संभावना जतायी जा रही है कि इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है. अभी और भी कई लोगों की गर्दन मामले में फंस सकती है.

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