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NEET UG RE Exam 2026 की तैयारियां पूरी, धमतरी के 4 केंद्रों में 1176 परीक्षार्थी होंगे शामिल

इस वर्ष जिले में कुल चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1176 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इनमें बीसीएस पीजी कॉलेज धमतरी में 480, शिव सिंह वर्मा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी में 240, नारायण राव मेघावाले शासकीय गर्ल्स कॉलेज धमतरी में 240 और भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रूद्री में 216 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

धमतरी: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित की जाने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए धमतरी जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं. परीक्षा के शांतिपूर्ण और पारदर्शी आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और परीक्षा केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सहायता सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं. परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश

अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने बताया कि नीट परीक्षा के संचालन को लेकर एनटीए एवं परीक्षा निदेशालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई है.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की टीम और सिटी कोऑर्डिनेटर सभी परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे. साथ ही परीक्षार्थियों के साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा.

प्रवेश पत्र के निर्देशों का पालन जरूरी

नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार विद्यार्थी ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के दोनों पृष्ठ, निर्धारित फोटो पहचान पत्र तथा पोस्टकार्ड साइज फोटो साथ रखना होगा.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी केवल पारदर्शी पानी की बोतल अपने साथ ले जा सकेंगे. ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना होगा. ऐसे कपड़े पहनने से बचें जिनमें अधिक जेब, चैन या धातु के बटन लगे हों. हल्के रंग के वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है. छात्राओं के लिए भी प्रवेश पत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि सुरक्षा जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

11 बजे से शुरू होगी एंट्री, 1:30 बजे तक मिलेगा प्रवेश

सिटी कोऑर्डिनेटर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जबकि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है. सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से परीक्षा का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से कराया जाएगा. उन्होंने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थी सिटी कोऑर्डिनेटर के मोबाइल नंबर 9304701155 पर संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.