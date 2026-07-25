नीट यूजी पेपर लीक 2026: रायपुर के आंबेडकर चौक पर भीम आर्मी का प्रदर्शन
भीम आर्मी की मांग है कि पीड़ित छात्रों को परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 4:10 PM IST
रायपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पीएम मोदी को प्रधान ने अपना इस्ताफा भेजा है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले रायपुर में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. भीम आर्मी ने कहा कि नीट एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद जितने भी छात्रों ने जान दी, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए. भीम आर्मी ने मांग करते हुए कहा कि जिन पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का आरोप है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए.
आंबेडकर चौक पर भीम आर्मी का प्रदर्शन
भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र मैरिषा ने कहा, "आप सबको ज्ञात होगा कि पूरे देश भर में छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है. 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र आंदोलनरत हैं, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया.
लाठीचार्ज केंद्र सरकार के इशारे पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया गया ताकि जवाबदारी से बचा जा सके. पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई उसपर एक्शन होना चाहिए. आंसू गैस के गोले छोड़े गए ये नहीं होना चाहिए था. सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए: देवेंद्र मैरिषा, जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी एकता मिशन
छात्रों को न्याय मिलना चाहिए
देवेंद्र मैरिषा ने बताया कि छात्रों के समर्थन में उनके नेता चंद्रशेखर संसद भवन में धरना दे रहे हैं. उनके निर्देश पर देशभर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले. छात्रों को एक बेहतर परीक्षा व्यवस्था मिले जिससे पेपर लीक की समस्या खत्म हो.