NEET UG 2026: राजस्थान में 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचा पेपर, दो दर्जन से ज्यादा को SOG ने CBI को सौंपा
पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा से पहले हरियाणा के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र से पेपर प्राप्त कर उसे आगे शेयर किया.
Published : May 12, 2026 at 11:29 PM IST
जयपुर: देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा नीट यूजी परीक्षा 2026 के पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) की कार्रवाई के बाद अब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है. इससे पहले एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि इस परीक्षा का पेपर करीब 150 से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा है. एसओजी ने जिन दो दर्जन से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है. उन्हें सीबीआई को सौंप दिया है. अब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी और जिनकी भूमिका पेपर लीक में सामने आएगी, उनके खिलाफ सीबीआई कानूनी कार्रवाई करेगी.
राजस्थान में सबसे पहले सीकर में लीक हुआ: एसओजी के आईजी अजयपाल लाम्बा ने बताया कि NEET परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी के साथ अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू और सीकर पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की है. वे बोले, जिन लोगों तक पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई है. उनमें करीब 150 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं. वे बोले, पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा से पहले हरियाणा के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र से पेपर प्राप्त कर उसे आगे शेयर किया. मामले को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया है और दिल्ली से सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है. कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है. अब तक दो दर्जन से ज्यादा लोगों को एसओजी और पुलिस ने सीबीआई को सौंपा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजस्थान में पेपर सबसे पहले सीकर में लीक हुआ. केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के पास से पेपर शेयर होने की जानकारी मिली है. इसके बाद हरियाणा और गुरुग्राम के लोगों के जरिए इसे आगे फैलाया गया.
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राजस्थान पहुंचने से पहले लीक हुआ पेपर: एसओजी के अनुसार, NEET परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थी या उनके परिजन भी मामले में संलिप्त पाए गए हैं. लीक हुए पेपर में केमेस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न उत्तर सहित उपलब्ध थे. आईजी अजयपाल लाम्बा ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक का राजस्थान से सीधा संबंध सामने नहीं आया है. आरोपियों ने इसे ओरिजिनल पेपर बताकर बेचा था और राजस्थान पहुंचने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था.