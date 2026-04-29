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3 मई को NEET UG परीक्षा: 'अंतिम दिन में NCERT रिवीजन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी'- विवेक कौशिक

NEET UG परीक्षा में अंतिम समय में छात्र क्या करें और क्या न करें. इस पर एजुकेशन काउंसलर का सलाह उपयोगी है.

Education Counselor Vivek Kaushik
एजुकेशन काउंसलर विवेक कौशिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 8:10 PM IST

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कुरुक्षेत्र: देशभर में लाखों विद्यार्थी 3 मई को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के मन में पेपर के स्तर और तैयारी को लेकर कई तरह की शंकाएं बनी हुई हैं. इन सभी पहलुओं पर एजुकेशन काउंसलर विवेक कौशिक ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया.

Education Counselor Vivek Kaushik
विवेक कौशिक (ETV Bharat)

मन से घबराहट को दूर रखें: विवेक कौशिक ने कहा कि सबसे पहले छात्रों को अपने मन से घबराहट को दूर करना चाहिए. उन्होंने बताया कि NEET परीक्षा कोई सामान्य दिन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का अवसर है. ऐसे में डरने के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठना जरूरी है.

3 मई को NEET UG परीक्षा (ETV Bharat)

NCERT पुस्तकों को बारीकी से पढ़ना बेहद जरूरी: उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष मेहनत और लगन से तैयारी की है, इसलिए अब अंतिम तीन दिनों में केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करें. चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, सभी विषयों के बेसिक फॉर्मूला और मुख्य टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए. खासतौर पर NCERT पुस्तकों को बारीकी से पढ़ना बेहद जरूरी है.

परीक्षा से पहले OMR शीट पर अभ्यास है जरूरी: काउंसलर विवेक कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्षों में पेपर का स्तर कठिन रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने सलाह दी कि इन अंतिम दिनों में एडवांस लेवल के नए सवालों से दूरी बनाएं और पहले से पढ़े गए कंटेंट को मजबूत करें.

Education Counselor Vivek Kaushik
एजुकेशन काउंसलर विवेक कौशिक (ETV Bharat)

परीक्षा से पहले OMR शीट पर अभ्यास जरूरी है:विवेक कौशिक ने छात्रों को OMR शीट की प्रैक्टिस करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि कई बार विद्यार्थी सही उत्तर जानते हुए भी OMR भरने में गलती कर बैठते हैं, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए परीक्षा से पहले OMR शीट पर अभ्यास करना बेहद जरूरी है.

परीक्षा के दौरान पैनिक न हों: इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी. गर्मी के मौसम में हल्का भोजन, फल और जूस का सेवन करें ताकि दिमाग तरोताजा और एकाग्र बना रहे. भारी भोजन से बचें, जिससे सुस्ती महसूस न हो. अंत में उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान घबराहट से बचना चाहिए. कई विद्यार्थी पैनिक होने के कारण आसान सवाल भी छोड़ देते हैं. शांत मन और सही रणनीति के साथ पेपर हल करने से ही सफलता हासिल की जा सकती है.

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