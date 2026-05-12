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'किसी के पिता किसान, तो कोई सैकड़ों KM दूर पढ़ने आया था', NEET परीक्षा रद्द होने से छात्रों का छलका दर्द

छात्र परेशान ( ETV Bharat )

पटना : नीट यूजी 2026 की परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दिया है. परीक्षा में 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी देशभर से सम्मिलित हुए थे. इसमें बिहार के लगभग 1 लाख 60 हजार छात्र थे. ऐसे में जब परीक्षा रद्द होने का आज निर्णय लिया गया है तो लाखों छात्रों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली और छात्र हतोत्साहित हो गए हैं. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इस बात को लेकर मायूस दिखे की परीक्षा कैंसिल हो गई है और फिर से परीक्षा होगी जिसमें उनके काफी पैसे खर्च होंगे. परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर मायूस हुए छात्र : परीक्षा दिए हुए छात्रों का मनोबल गिर गया है. छात्रों में निराशा इस बात को लेकर है कि देश की एक बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था भी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता माने जाने वाली नीट परीक्षा को साफ सुथरा तरीके से नहीं करा पा रही है. हालांकि यह नई बात नहीं है, हाल के वर्षो की बात करें तो साल 2017, साल 2021, साल 2024 और साल 2026 में नीट की परीक्षा लीक हुई है. विरोध जताती छात्राएं (ETV Bharat) बच्चों ने सुनायी दास्तां : पटना में बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्र से गरीब छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने की उम्मीदों को लेकर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं. उन्हें तैयारी कराने के लिए अभिभावक अपने जमीन और गहने तक को बेच तक देते हैं. गरीब मां-बाप अपना पेट काटकर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए पटना में पैसे भेजते हैं. ऐसे में जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं मनोबल टूटता बल्कि अभिभावकों का भी मनोबल टूट जाता है. 'पिताजी किसान हैं, काफी संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे' : छात्र अभिषेक कुमार ने कहा कि परीक्षा बहुत अच्छा गया था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह बहुत दुखद है कि ऐसी परीक्षा के पेपर भी लीक हो जा रहे हैं. उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा क्योंकि अच्छा अंक स्कोर कर रहे थे. 650 प्लस अंक उनका आ रहा था. ''आज पूरा मनोबल टूट गया है. मैं शिवहर जिला से आया हूं और पिताजी किसान हैं. काफी संघर्ष करके परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे थे. वह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार रिजल्ट अच्छी आएगी तो परिवार को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन आज उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि यह परीक्षा कैंसिल हो गई है.''- अभिषेक कुमार, छात्र विरोध जताते छात्र (ETV Bharat) 'सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर नीट की तैयारी कर रहे' : छात्र मोहम्मद शाहबाज ने कहा कि उनके पिताजी नहीं है. उनके बड़े भाई उन्हें पढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जो करप्शन चल रहा है वह बहुत गलत है. यह पूरी तरीके से एक सिस्टम का फेलियर होना दिखाता है. अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना आकर नीट की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा भी अच्छी गई थी लेकिन अब परीक्षा ही कैंसिल हो गई. हम बहुत निराश हैं. ''फैमिली प्रेशर और एग्जाम प्रेशर को साथ में हैंडल करते हुए परीक्षा दिया था, लेकिन अंत में पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया. शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि इस पर वह ध्यान दें और गंभीरता से संज्ञान लें. इससे अच्छा तो हमारा 10वीं का सीबीएसई बोर्ड था, जिसमें एक भी पेपर लीक नहीं होता है. जेईई के बाद यह परीक्षा दूसरा सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है लेकिन आयोजन सही तरीके से नहीं हुआ. आज मनोबल टूट गया है.''- मोहम्मद शाहबाज, छात्र इमोशनल हो गई छात्रा : अनु कुमारी ने कहा कि वह पटना के ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पिताजी किसान हैं. वह बात करते हुए इमोशनल हो गई क्योंकि उनकी परीक्षा अच्छी गई थी. अनु ने कहा की परीक्षा काफी अच्छी गई थी और लगा कि घर वालों ने उनमें जो कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया है वह सफल होगा.