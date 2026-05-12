'किसी के पिता किसान, तो कोई सैकड़ों KM दूर पढ़ने आया था', NEET परीक्षा रद्द होने से छात्रों का छलका दर्द
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर छात्र-छात्राएं मायूस हो गए हैं. एनटीए को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा बेहतर तो दसवीं की परीक्षा है.
Published : May 12, 2026 at 8:54 PM IST
पटना : नीट यूजी 2026 की परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दिया है. परीक्षा में 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी देशभर से सम्मिलित हुए थे. इसमें बिहार के लगभग 1 लाख 60 हजार छात्र थे. ऐसे में जब परीक्षा रद्द होने का आज निर्णय लिया गया है तो लाखों छात्रों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली और छात्र हतोत्साहित हो गए हैं. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इस बात को लेकर मायूस दिखे की परीक्षा कैंसिल हो गई है और फिर से परीक्षा होगी जिसमें उनके काफी पैसे खर्च होंगे.
परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर मायूस हुए छात्र : परीक्षा दिए हुए छात्रों का मनोबल गिर गया है. छात्रों में निराशा इस बात को लेकर है कि देश की एक बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था भी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता माने जाने वाली नीट परीक्षा को साफ सुथरा तरीके से नहीं करा पा रही है. हालांकि यह नई बात नहीं है, हाल के वर्षो की बात करें तो साल 2017, साल 2021, साल 2024 और साल 2026 में नीट की परीक्षा लीक हुई है.
बच्चों ने सुनायी दास्तां : पटना में बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्र से गरीब छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने की उम्मीदों को लेकर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं. उन्हें तैयारी कराने के लिए अभिभावक अपने जमीन और गहने तक को बेच तक देते हैं. गरीब मां-बाप अपना पेट काटकर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए पटना में पैसे भेजते हैं. ऐसे में जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं मनोबल टूटता बल्कि अभिभावकों का भी मनोबल टूट जाता है.
'पिताजी किसान हैं, काफी संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे' : छात्र अभिषेक कुमार ने कहा कि परीक्षा बहुत अच्छा गया था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह बहुत दुखद है कि ऐसी परीक्षा के पेपर भी लीक हो जा रहे हैं. उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा क्योंकि अच्छा अंक स्कोर कर रहे थे. 650 प्लस अंक उनका आ रहा था.
''आज पूरा मनोबल टूट गया है. मैं शिवहर जिला से आया हूं और पिताजी किसान हैं. काफी संघर्ष करके परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे थे. वह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार रिजल्ट अच्छी आएगी तो परिवार को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन आज उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि यह परीक्षा कैंसिल हो गई है.''- अभिषेक कुमार, छात्र
'सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर नीट की तैयारी कर रहे' : छात्र मोहम्मद शाहबाज ने कहा कि उनके पिताजी नहीं है. उनके बड़े भाई उन्हें पढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जो करप्शन चल रहा है वह बहुत गलत है. यह पूरी तरीके से एक सिस्टम का फेलियर होना दिखाता है. अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना आकर नीट की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा भी अच्छी गई थी लेकिन अब परीक्षा ही कैंसिल हो गई. हम बहुत निराश हैं.
''फैमिली प्रेशर और एग्जाम प्रेशर को साथ में हैंडल करते हुए परीक्षा दिया था, लेकिन अंत में पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया. शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि इस पर वह ध्यान दें और गंभीरता से संज्ञान लें. इससे अच्छा तो हमारा 10वीं का सीबीएसई बोर्ड था, जिसमें एक भी पेपर लीक नहीं होता है. जेईई के बाद यह परीक्षा दूसरा सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है लेकिन आयोजन सही तरीके से नहीं हुआ. आज मनोबल टूट गया है.''- मोहम्मद शाहबाज, छात्र
इमोशनल हो गई छात्रा : अनु कुमारी ने कहा कि वह पटना के ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पिताजी किसान हैं. वह बात करते हुए इमोशनल हो गई क्योंकि उनकी परीक्षा अच्छी गई थी. अनु ने कहा की परीक्षा काफी अच्छी गई थी और लगा कि घर वालों ने उनमें जो कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया है वह सफल होगा.
''काफी संघर्ष करके माता-पिता ने पैसे बचाकर मेरे लिए भेजा. हॉस्टल में रहने और पढ़ने का खर्च उठाया. आज परीक्षा कैंसिल होने के बाद अपने माता-पिता के लिए भी बुरा लग रहा है. बार-बार परीक्षा देने जाने आने में भी काफी पैसे खर्च होते हैं और तैयारी भी प्रभावित होती है, साथ ही मनोबल भी टूटता है. इस बार मुझे विश्वास था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा लेकिन परीक्षा हीं कैंसिल हो गई.''- अनु कुमारी, छात्रा
'काफी बुरा लग रहा है' : छात्रा पूजा कुमारी ने कहा कि उन्हें एक्सपेक्टेशन था कि वह क्वालीफाई करेंगी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा कैंसिल होने की सूचना जब से मिली है, उन्हें काफी बुरा लग रहा है. उन्होंने परीक्षा के लिए काफी मेहनत किया था और पेरेंट्स और शिक्षकों का भी इसमें काफी मेहनत था.
''एनटीए वालों ने बहुत बुरा किया और इसके लिए वह पूरी तरीके से एनटीए को जिम्मेदार मानती हैं. उनका पूरा मन टूट गया है. पेपर लीक पहली बार भी नहीं हुआ है लेकिन बार-बार पिछली गलतियों से सीख नहीं लेते हुए ऐसी घटनाएं हो रही हैं.''- पूजा कुमारी, छात्रा
'अपने परिवार में पहली डॉक्टर बनना चाहती हूं' : छात्रा आकांक्षा सिंह ने कहा कि वह समस्तीपुर से हैं और पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने परीक्षा के लिए काफी तैयारी की थी क्योंकि परिवार में ब्लड लाइन में कोई भी डॉक्टर नहीं है और वह अपने फैमिली में पहली डॉक्टर बनना चाहती हैं. ऐसा अगर धांधली चलता रहेगा तो हमारे सपने तो टूट ही रहे हैं.
''यह पहली बार नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में भी कई बार नीट का पेपर लीक हुआ है. 2024 में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 2025 में पेपर कठिन था जो ठीक था कि जिसकी तैयारी बेहतर है वह निकलेगा. लेकिन फिर से 2026 में पेपर लीक हो गया है. हर बार कहा जाता है कि एक्शन होगा लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जाता है.''- आकांक्षा सिंह, छात्रा
आकांक्षा ने कहा कि वह सरकार से जवाब चाहती हैं कि एक बार अगर पेपर लीक हो गया तो दोबारा तो नहीं होना चाहिए. यह कोई छोटा-मोटा एग्जाम तो है नहीं, राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा एग्जाम है. रजिस्ट्रेशन का फीस भी काफी अधिक है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है. इतना फीस लिया जा रहा है फॉर्म भरने के नाम पर तो क्वेश्चन को सुरक्षित रखना चाहिए. अब उनके मन में डर हो गया है कि अब क्या भरोसा है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगी. कई सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, उसके प्रश्न को हूबहू नीट परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं. नीट परीक्षा के प्रश्न कुछ बच्चों को पहले ही मिल जाए तो यह साफ सुथरा एग्जाम नहीं है. आज वह पूरी सिस्टम से बहुत निराश हैं.
'ऑनलाइन हो परीक्षा' : नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक आनंद जायसवाल ने कहा कि उनका मानना है कि पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण है आज भी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा का ऑफलाइन मोड में होना. पेपर कहीं और प्रिंट हो रहा है और उसके बाद पूरे देश में उसे भेजा जा रहा है.
''आज के समय में जो तकनीक डेवलप कर गई है तो पेपर लीक करना बहुत मुश्किल नहीं है. जैसे आईआईटी जेईई के लिए ऑनलाइन सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित की जाती है, इस तरह नीट की परीक्षा आयोजित किए जाने की जरूरत है.''- आनंद जायसवाल, नीट की तैयारी करने वाले शिक्षक
छात्र पीयूष कुमार ने कहा कि वह 12वीं के छात्र हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन ऐसी घटनाओं को सुनकर वह कांप जाते हैं कि उनके समय जाने क्या होगा. वह सोच में पड़ जाते हैं क्या ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न भी लीक हो जाते हैं. उन्हें डर लगने लगता है. अभी उन्हें डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो उनके समय पैसे वाले सेटिंग गेटिंग करके क्वालीफाई कर जाएंगे और वह मेहनत करके अच्छी तैयारी होने के बावजूद सफल नहीं हो पाएंगे.
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