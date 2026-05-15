NEET UG 2026 : स्टूडेंट्स बोले- पेपर लीक होते रहे तो जेईई की तरफ बढ़ेगा रुझान
जोधपुर में नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की मिली-जुली प्रतिक्रिया समाने आई है. सुनिए किसने क्या कहा...
Published : May 15, 2026 at 1:20 PM IST
जोधपुर: एनटीए द्वारा 21 जून को दोबारा नीट यूजी 2026 की परीक्षा की घोषणा के बाद जोधपुर में तैयारी करने वाले बच्चों की मिली-जुली प्रतिक्रिया समाने आई है. स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर ऐसे ही नीट के पेपर लीक होते रहे तो आने वाले दिनों में बच्चों का झुकाव मैथ्स की ओर बढ़ जाएगा और वे जेईई में जाना चाहेंगे.
नीट की तैयारी करने वालों का कहना है कि अब यह सामने आ रहा है कि 2025 में 50 प्रतिशत अंक से 12वीं करने वालों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया. हम तैयारी करने वालों का क्या होगा. स्टूडेंट्स का कहना है कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? हालांकि, दोबारा तैयारी करने जा रहे बच्चे खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब पेपर कैसा होगा, हमारा रिद्म टूट चुका है.
अगले साल से एनटीए ऑनलाइन परीक्षा करवाएगा. इस फैसले को लेकर स्टूडेंट्स खुश हैं. उनका कहना है कि सही से मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो. वहीं, शुक्रवार को परीक्षा की घोषणा के साथ ही तैयारी करवाने वाले केंद्रों पर चहल पहल शुरू हो गई है.
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स्टूडेंट्स बोले- आगे कौनसी गारंटी है ? : नीट की तैयारी करने वाले बच्चों ने बताया कि कितनी बार नीट का पेपर लीक हो चुका है. 2025 में यह बात सामने नहीं आई थी, अब पता चल रहा है कि उस समय भी पेपर लीक हुआ था. ऐसे में 21 जून को होने वाले पेपर का क्या भरोसा कि वह लीक होगा या नहीं. क्योंकि इस तरह से हमारा हौसला टूट जाता है. कब तक यह चलता रहेगा. जो उत्साह तीन मई की परीक्षा को लेकर था, वह अब नहीं हो सकता. वह पेपर बहुत अच्छा हुआ था.
📢 NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.
Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.…
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ऑनलाइन करवानी चाहिए परीक्षा : नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कहना है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अब बड़ी एंट्रेंस एग्जाम की तरह नीट यूजी टेस्ट भी ऑनलाइन कराएगा तो इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा. ऐसा नहीं होता है तो लीक होने का सिलसिला चलता रहेगा. पेपर लीक करने वाले बिना मेहनत के बच्चों को सरकारी कॉलेज दिला देंगे, जिससे पढ़ने वालों का नुकसान होगा.
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35 दिन का समय : एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने 21 जून को दोबारा पूरे देश में नीट यूजी 2026 की परीक्षा करवाने की घोषणा की है. आज से 35 दिन बच्चों को अपनी तैयारी को दोबारा रिकॉल करने के लिए मिले हैं. 36वें दिन परीक्षा का आयोजन होगा. स्टूडेंट्स को यह भी आशंका है कि अब पेपर का स्टैंडर्ड अलग तरह का आएगा, जिसके लिए वापस पूरी तैयारी करना आसान नहीं है.