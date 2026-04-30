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NEET UG परीक्षा 2026: परीक्षा से ठीक पहले तैयारी कैसे करें और किन बातों का रखें ध्यान, एक्सपर्ट ने दिए सुझाव

नई दिल्ली: देश के चिकित्सा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए स्नातक स्तर पर होने वाली नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन 3 मई को होने जा रहा है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा इस परीक्षा का आयोजन देश भर के हजारों परीक्षा केंद्रों पर होगा. दिल्ली-एनसीआर में भी इसके लिए तमाम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ऐसे में बच्चों को परीक्षा के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसको लेकर ईटीवी भारत ने नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट से बातचीत की. साथ ही उन बच्चों से भी बातचीत की जो नीट परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं. इनमें एक दो ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो पहले भी परीक्षा दे चुके हैं और कुछ अंकों के अंतर से चूक गए थे.

एक्सपर्ट ने बच्चों को दिए ये टिप्स

नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट और जाने-माने शिक्षक हरप्रीत सिंह ने बताया कि अब नीट परीक्षा में सिर्फ दो तीन दिन बाकी हैं. इसलिए बच्चों को अपने ऊपर किसी भी तरीके से दबाव को हावी नहीं होने देना चाहिए. बस अपना सॉफ़्ट रिवीजन पर ध्यान दें. हल्का खाना खाएं, पूरी नींद लें. साथ ही जो अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो उस पर ध्यान दें. नेगेटिव पॉइंट्स पर ना जाएं. पेपर हल करते समय सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को हल करें जिनको लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हों. ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड ना करें जिनको लेकर डाउट हो. इस तरह से अच्छा स्कोर किया जा सकता है.

NEET UG परीक्षा 2026: परीक्षा से ठीक पहले कैसे करें तैयारी (ETV Bharat)

हरप्रीत सिंह ने बताया कि नीट परीक्षा में पेपर का पैटर्न पिछले साल की तरह ही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है. ऐसे में अच्छा कॉलेज लेने के लिए कम से कम 600 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए. बच्चों ने अब तक जो भी तैयारी की है उसका ही रिवीजन करना चाहिए. जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको नहीं पढ़ना चाहिए. किसी नए चैप्टर को पेपर से दो-तीन दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए.

परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या बोले स्टूडेंट