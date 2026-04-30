NEET UG परीक्षा 2026: परीक्षा से ठीक पहले तैयारी कैसे करें और किन बातों का रखें ध्यान, एक्सपर्ट ने दिए सुझाव
नीट यूजी की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों ने भी अपने विचार साझा किए.
Published : April 30, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: देश के चिकित्सा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए स्नातक स्तर पर होने वाली नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन 3 मई को होने जा रहा है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा इस परीक्षा का आयोजन देश भर के हजारों परीक्षा केंद्रों पर होगा. दिल्ली-एनसीआर में भी इसके लिए तमाम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ऐसे में बच्चों को परीक्षा के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसको लेकर ईटीवी भारत ने नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट से बातचीत की. साथ ही उन बच्चों से भी बातचीत की जो नीट परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं. इनमें एक दो ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो पहले भी परीक्षा दे चुके हैं और कुछ अंकों के अंतर से चूक गए थे.
एक्सपर्ट ने बच्चों को दिए ये टिप्स
नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट और जाने-माने शिक्षक हरप्रीत सिंह ने बताया कि अब नीट परीक्षा में सिर्फ दो तीन दिन बाकी हैं. इसलिए बच्चों को अपने ऊपर किसी भी तरीके से दबाव को हावी नहीं होने देना चाहिए. बस अपना सॉफ़्ट रिवीजन पर ध्यान दें. हल्का खाना खाएं, पूरी नींद लें. साथ ही जो अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो उस पर ध्यान दें. नेगेटिव पॉइंट्स पर ना जाएं. पेपर हल करते समय सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को हल करें जिनको लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हों. ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड ना करें जिनको लेकर डाउट हो. इस तरह से अच्छा स्कोर किया जा सकता है.
हरप्रीत सिंह ने बताया कि नीट परीक्षा में पेपर का पैटर्न पिछले साल की तरह ही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है. ऐसे में अच्छा कॉलेज लेने के लिए कम से कम 600 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए. बच्चों ने अब तक जो भी तैयारी की है उसका ही रिवीजन करना चाहिए. जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको नहीं पढ़ना चाहिए. किसी नए चैप्टर को पेपर से दो-तीन दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए.
परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या बोले स्टूडेंट
नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट ने भी अपनी तैयारी के बारे में बताया. स्टूडेंट दीक्षा ने बताया कि वह 6 से 5 घंटे तक प्रोडक्टिवली पढ़ाई करती हैं. इसके अलावा, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में पूरा दिन ही निकल जाता है. यह उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. दीक्षा ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने नीट यूजी की तैयारी शुरू की थी. अब 3 मई को परीक्षा में बैठने जा रही है.
चिराग की दाखिले की फर्स्ट प्रायोरिटी है दिल्ली एम्स
वहीं, 3 साल से नीट यूजी की तैयारी कर रहे चिराग ने बताया कि 8 से 9 घंटे डेली तैयारी चल रही है. वैसे पहले दो बार भी नीट यूजी का एग्जाम दे चुके हैं. पिछले साल उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था. इस बार अच्छी तैयारी है. 600 से ज्यादा स्कोर लाने का टारगेट है. फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली एम्स में एडमिशन लेने की है. सेकंड प्रायोरिटी सफदरजंग अस्पताल के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) में दाखिला लेने की है. इस बार उम्मीद है पेपर अच्छा जाएगा.
पिछले साल 10 नंबर से चूक गए थे मोहम्मद बिलाल
पिछले साल नीट परीक्षा देने वाले और 10 नंबर से अच्छा कॉलेज मिलने से चूकने वाले मोहम्मद बिलाल ने बताया कि 8 से 9 घंटे डेली वह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. टीचरों ने अच्छी तैयारी कराई है. उनकी प्रायरिटी यूपी लखनऊ में केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की है. सेकंड प्रायोरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में दाखिला लेने की है.
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