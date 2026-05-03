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NEET UG Exam 2026: अभ्यर्थी NTA के इस दिशानिर्देश का रखें ध्यान, हिमाचल में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-नीट (यूजी)-2026 के लिए हमीरपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर कुल 2773 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय मटाहणी में 408 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में 720 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय अणु में 960 उम्मीदवारों को केंद्र आवंटित किया गया है, जबकि केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में 181 और शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल सीनियर सेकंडरी स्कूल में 504 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

हमीरपुर/बिलासपुर: देशभर में आज (रविवार, 3 मई 2026) नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का आयोजन किया गया हैं. इस बार देशभर में 22,79,743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यलयों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. NEET UG 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा/पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में लगभग 10 मुख्य परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं. एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक लाइव है.

परीक्षा से पहले NTA ने अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. NTA ने छात्रों से अपील की है कि, किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लेते रहें. इसके साथ ही छात्रों के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं.

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी एडमिट कार्ड और वैध ID प्रूफ लाना अनिवार्य डिजिटल गैजेट लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल, स्मार्टवॉच आदि) पूरी तरह प्रतिबंधित OMR शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतें निर्देशों की अवहेलना करते पाए जाने पर परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिए जाएंगे अभ्यर्थी

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए एनटीए के साथ-साथ जिला प्रशासन ने भी खास प्रबंध किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, साथ ही पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

नीट-यूजी 2026 के लिए हमीरपुर में खास तैयारी (ETV Bharat)

विभिन्न परीक्षा केंद्रों के लिए HRTC बस सुविधा

जिला हमीरपुर के परीक्षा केंद्रों के समन्वयक एवं उपायुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त चिराग शर्मा ने बताया कि, शहर से दूर स्थित परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है. एनआईटी, एचपीटीयू, डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय जैसे केंद्रों के लिए बस स्टैंड से सुबह 9 बजे से हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम 5 बजे भी इन केंद्रों से वापस आने के लिए एचआरटीसी की बसों की सुविधा दी जाएगी, ताकि दूरदराज से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

नीट यूजी परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला बिलासपुर के उपमंडल सदर बिलासपुर और घुमारवीं में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास संबंधित एसडीएम ने धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत लागू करने के आदेश जारी किए हैं. जिला मुख्यालय बिलासपुर में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) बिलासपुर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर जबकि घुमारवीं में 2 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है. इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) घुमारवीं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका) घुमारवीं भी शामिल है.

नीट-यूजी 2026 के लिए बिलासपुर में 3 परीक्षा केंद्र

आदेशों के अनुसार रविवार (3 मई 2026) सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आयोजन, जुलूस, रैली, नारेबाजी एवं हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसके साथ ही इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग, निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच की स्थापना या हटाने की गतिविधियों पर भी रोक है. परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद अथवा अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है.

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